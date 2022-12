Sandro Benites é o novo secretário de Saúde da Capital

A Câmara Municipal estava negociando o vereador Dr, Victor Rocha, porém o escolhido pela prefeita Adriane Lopes (Patriota), foi outro parlamentar, o Sandro Benites (Patriota) que assumirá a secretaria de Saúde do Município de Campo Grande.

Sandro Trindade Benites é filho de militar, nascido e criado em Campo Grande. Tem 46 anos, é major do Exército Brasileiro, pediatra, nutrólogo e toxicologista.

Foi diretor técnico do Hospital Regional, médico da Prefeitura Municipal de Campo Grande, médico concursado do Tribunal de Justiça e assessor técnico da Secretaria Estadual de Saúde.

Recentemente o vereador teve seu nome envolvido na polêmica de ter defendido ato democráticos e pedir intervenção militar e colegas pediram sua cassação na Casa de leis.

