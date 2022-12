Torcedores confiantes pelo hexa não perdem jogo nos bares até na chuva

Com informações dos repórteres Marcos Maluf com Mariely Barros

Mesmo classificada para as oitava de finais da Copa do Mundo 2022, a Seleção Brasileira pode contar com torcedores que saíram embaixo da chuva instável que atingiu Campo Grande na tarde desta sexta-feira (2), durante a disputa entre Brasil e Camarões, no Catar.

Pablo Henrique Filgueiras, 25, optou em assistir o jogo da Seleção Brasileira no Barolé, na parte alta da Avenida Afonso Pena. O empresário já estava com lugar reservado na mesa de amigos. Ele tomou chuva na hora de estacionar, mas isso não o desanimou nem um pouco.

“Pelo Brasil vale a pena pegar a chuva. Mesmo não sendo jogo de eliminação, todo jogo é uma emoção. Meu palpite para o jogo hoje é 3×1 para o Brasil, estou confiante para os próximos jogos também”, avalia Pablo.

Já a nutricionista Maria Luiza rocha, 22, foi uma das torcedoras que também tomou chuva na fila da bar. Infelizmente em vão pois ela não conseguiu entrar devido a lotação de mesas. “Eu vim lá do Guanandi para ver o jogo. É muita humilhação, mas vou voltar pra assistir o jogo em casa mesmo.”

O estudante Kauã Arnaut, 19, mora perto da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) e foi prestigiar o jogo no barzinho da Afonso Pena. Ele estava com o lugar garantido na mesa dos amigos também.

“Vale a pena, é o Brasil. Eu tomei chuva descendo do carro mas foi rápido, mas tivesse que se molhar mais eu ficava, se não chover eu vou até mais aqui comemorando, sempre gostei de jogar e assistir futebol. Meu palpite de hoje é 3×0”, aposta Kauã.

A reportagem também encontrou a movimentação na conveniência Cerv Já, mais próximo ao centro da Capital. No local, a decoração caiu durante a chuva, mas não atrapalhou a torcida. A respeito do trânsito da Afonso Pena, houve um leve congestionado de veículo minutos antes do jogo.

Primeiro tempo

Com o time “B” devido as circunstâncias, o Brasil dominou o primeiro tempo contra a Seleção de Camarões, mas nenhum gol foi feito. A zaga do Camarões estabeleceu a retranca. Martinelli teve uma boa oportunidade de cabeça, mas o goleiro do time adversário espalmou para fora. Acesse também: Chuva volumosa alaga ruas e deve permanecer no final de semana