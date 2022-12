Prefeitura publica saída de José Mauro Filho na Secretaria de Saúde

José Mauro Pinto de Castro Filho deixará a pasta da secretaria de saúde de Campo Grande a partir deste sábado (3), após ter sua exoneração publicada em edição extra do Diário Oficial da Capital. O vereador Sandro Benites (Patriota) assumirá a Secretaria de Saúde do Município.

Adriane segue fazendo mudanças e inserindo aliados no Paço Municipal a fim de renovar a gestão e dar ao primeiro escalão a sua cara. Já foram substituídos comandos das secretarias de Governo, Educação, Gestão, Funsat e importantes cargos de chefias em pastas. Até o momento conta-se 15 substituições ocorridas em cargos.

Trocas

Secretaria de Governo

O primeiro da lista a ser nomeado foi o auditor fiscal da Receita Municipal de Campo Grande, Mário César, que assumiu o lugar de Antônio Lacerda, ainda no mês de outubro.

Mário César disse que aceitou a missão e que faria a interlocução, diálogos entre os poderes e servidores e que principalmente ajudaria a prefeita Adriane Lopes a deixar a sua marca na administração. Na ocasião, o adjunto de Lacerda, Robison Gatti também foi exonerado.

Após o segundo turno das eleições, Lopes intensificou as exonerações e trocas, mas disse à imprensa que só trocaria quem pedisse e solicitasse a entrega do cargo.

Seges

Na Seges (Secretária Municipal de Gestão), a servidora de carreira, Maria das Graças Macedo assumiu o comando. Ela que já ocupou a função entre 2017 e 2018, ficou no lugar de Agenor Matiello, que foi exonerado assim como seu adjunto, Igor Peixotro.

Funsat

Na Funsat (Fundação Social do Trabalho) o novo diretor é Paulo da Silva [ex-assessor especial do gabinete da prefeita]. E o novo adjunto é João Henrique Lima Bezerra, que era coordenador do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) das Moreninhas assume como adjunto.

A prefeita exonerou o diretor Luciano Silva Martins e oadjunto João Marcelo Pereira.

Gabinete

A prefeita nomeou Thelma Fernandes Mendes Nogueira Lopes para chefe de gabinete da prefeitura, em 1° de novembro. Thelma ocupava o cargo de secretária-adjunta da SAS, e foi exonerada para ocupar a vaga de chefe de gabinete.

Ela substituiu Alex de Oliveira Gonçalves, que foi lotado como assessor especial no gabinete no lugar de Cristiane Soares, exonerada.

Educação

Na Semed (Secretaria Municipal de Educação), assumiu o mestre em educação Lucas Henrique Bitencourt de Souza. Saiu a pedido, Alelis Izabel de Oliveira Gomes do cargo de secretária de Educação e passou a ocupar o posto de adjunta.

Bem-Estar Animal

Na Subea (Subsecretaria do Bem-Estar Animal), a prefeita nomeou Ana Luiza Lourenço de Oliveira Lima para ocupar a cadeira. Isso se deu, após o cargo de secretária ficar vago, pois a então secretária, Ana Cristina Camargo de Castro havia pedido afastamento.

O assessor governamental Bruno e Silva Nóbrega, que desempenhava a função de diretor adjunto, na Subea, também foi exonerado.

Assistência Social

Na SAS (Secretaria de Assistência Social), continua o secretário José Mário Antunes e Inês Auxiliadora Mongenot Santana foi nomeada para secretária-adjunta.

Inês Auxiliadores Mongenot Santana saiu da Superintendência de Proteção Social Básica. Foi exonerado também o gerente de Patrimônio e Almoxarifado, Ademir de Assis Valdez.

Juventude

Na Sejuv (Secretaria Municipal da Juventude) foi nomeado para o cargo de secretário Municipal da Juventude, Wilton Celeste Candelório, mais conhecido como “Leinha”. Ele ocupa o lugar da ex-secretária Laura de Miranda.

Como secretária-adjunta está a servidora concursada Michele dos Santos Ferreira. Ela ocupa o lugar de Nikythelms Cristoffer Guesso, que teve exoneração.

Na secretaria de Compras, o servidor Ralphi Cunha, foi exonerado, do cargo de chefia, mas continua na prefeitura.