Semana termina com 1.445 vagas abertas em 113 funções em Campo Grande

A semana encerra com oportunidades no mercado de trabalho para quem busca recolocação profissional em Campo Grande. A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza, nesta sexta-feira (17), um total de 1.445 vagas de emprego distribuídas em 113 funções distintas, contemplando candidatos com diferentes níveis de escolaridade.

O atendimento ocorre de forma presencial, das 7h às 16h, na sede da fundação. Entre as áreas com maior número de oportunidades, destaque para operador de caixa, com 367 vagas, seguido por auxiliar de limpeza (124) e auxiliar de padeiro (71). Também há demanda significativa para atendente de lojas e mercados (62), auxiliar de linha de produção (55) e repositor de mercadorias (50).

Outras funções com volume relevante incluem ajudante de carga e descarga (45), auxiliar de cozinha (42) e auxiliar nos serviços de alimentação (36). O painel ainda contempla vagas para profissionais especializados, como motorista de caminhão (12), vendedor interno (8), além de eletricistas e mecânicos em diferentes segmentos.

Para quem ainda não possui experiência, a Funsat oferece 1.050 vagas em 52 funções. Nessa categoria, os maiores destaques permanecem nas áreas de operador de caixa (365), auxiliar de limpeza (105) e auxiliar de padeiro (71), além de oportunidades voltadas ao atendimento e à produção.

O órgão também disponibiliza oito vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs), distribuídas entre funções como auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção e porteiro. Já as vagas temporárias somam 11 oportunidades, com predominância para o cargo de garçom.

Os interessados devem comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, na Vila Glória, munidos de documentos pessoais. Outra alternativa é manter o cadastro atualizado por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, que permite acompanhar vagas e contratos de forma online.

A fundação reforça que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio, conforme a procura por candidatos.

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