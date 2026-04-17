Comunidade quilombola Furnas do Dionísio, em Jaraguari (MS), recebe Juizado Itinerante nos dias 23 e 24 de abril

Ação leva serviços de justiça e cidadania a locais distantes e de difícil acesso

O TRF3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) e a JFMS (Justiça Federal em Mato Grosso do Sul) realizam, nos dias 23 e 24 de abril, o JEF (Juizado Especial Federal) Itinerante na comunidade quilombola Furnas do Dionísio, em Jaraguari/MS. Os atendimentos ocorrem das 8h às 16h, na Escola Estadual Zumbi dos Palmares.

A ação é resultado de uma parceria com instituições públicas e tem como objetivo levar atendimento judicial e serviços governamentais gratuitos a localidades distantes ou de difícil acesso.

O projeto busca fortalecer a cidadania e assegurar direitos, reafirmando o compromisso da Justiça Federal em ouvir, compreender e atender, de forma direta, as necessidades das populações tradicionais.

A iniciativa aproxima o Poder Judiciário de grupos em situação de vulnerabilidade e com dificuldade de acesso a serviços básicos, promovendo justiça social e humanitária.

Participam da força-tarefa a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, o Instituto Nacional do Seguro Social, o Ministério Público Federal, a Prefeitura de Jaraguari, a Procuradoria Federal da Advocacia Geral da União, a Receita Federal, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul.

Atendimentos

Entre os atendimentos disponíveis estão a realização de perícias médicas, audiências, acordos e julgamentos; concessão de aposentadorias urbana, rural e por invalidez, salário-maternidade, pensão por morte e benefícios por incapacidade temporária e assistenciais.

Nos serviços integrados de cidadania, haverá expedição e regularização de certidões de nascimento, casamento e óbito, CPF (Cadastro de Pessoa Física), título de eleitor e carteira de identidade.

A Justiça Estadual prestará atendimentos relacionados a união estável, casamento, divórcio, exame de DNA, guarda, pensão alimentícia e reconhecimento espontâneo de paternidade.

Ainda serão oferecidos serviços sobre cobrança, orientações sobre direito na obtenção de benefícios previdenciários e outros.

Participação

Os interessados em participar da ação devem levar documentos pessoais, como carteiras de identidade, trabalho e pescador; certidões de nascimento, casamento e óbito; provas do direito pretendido, contratos e notas fiscais; contas de água e luz; laudos médicos, atestados, exames e testemunhas.

A ausência de documentação ou comprovantes não impedirá o atendimento.

Furnas do Dionísio

A comunidade quilombola Furnas do Dionísio está localizada a cerca de 43 quilômetros de Campo Grande/MS e é uma das mais antigas e populosas do estado. Surgiu na década de 1890, quando o fundador, Dionísio Antônio Vieira, ex-escravizado proveniente de Minas Gerais, chegou à região em busca de terras férteis para a agricultura de subsistência.

Atualmente, cerca de 450 pessoas vivem na área, distribuídas em pequenos sítios e chácaras. A localidade preserva uma forte tradição agrícola, com a produção artesanal de derivados da cana-de-açúcar, como rapadura, açúcar mascavo e melado, além de produtos oriundos da mandioca, como a farinha. Também há cultivo de hortaliças, milho, tomate, banana e criação de animais.

O excedente da produção é comercializado na Ceasa (Central de Abastecimento) de Campo Grande ou vendido diretamente a visitantes.

A população local depende de incentivos e políticas públicas para manutenção e desenvolvimento social.

Serviço

JEF Itinerante Comunidade Quilombola Furnas do Dionísio;

Local: Escola Estadual Zumbi dos Palmares, Zona Rural, Jaraguari/MS;

Datas: 23 e 24 de abril;

Horário: 8h às 16h.