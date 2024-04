Inmet emite alerta de chuvas intensas para 33 Cidades

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Mato Grosso do Sul tem 33 cidades listados com alerta para o risco de chuvas intensas. Caso saia de casa, é recomendado levar guarda-chuvas, pois pode chover a qualquer momento.

Confira abaixo quais são eles:

Alcinópolis, Anastácio, Aquidauana, Bandeirantes, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Figueirão, Jaraguari, Jardim, Ladário, Miranda, Nioaque, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, São Gabriel do Oeste, Sonora e Terenos.

Segundo informações do Instituto Nacional até às 10 horas de quinta-feira (4), o acumulado de chuva previsto é de 50 milímetros, além de ventania que pode chegar a 60 quilômetros por hora. Existe risco de alagamentos, quedas de galhos de árvores e descargas elétricas.

A Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193) estarão em alerta para atender possíveis ocorrências relacionadas ao tempo.