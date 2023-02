Segunda-feira de Carnaval amanhece com chuva e temperatura amena

Nesta segunda-feira (20) de Carnaval, o dia amanheceu com chuva fraca e temperatura amena em grande parte do estado. A previsão é de que o tempo permanecerá instável, com probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada, conforme previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul).

O Cemtec também alerta que há grande possibilidade de chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

O centro de monitoramento prevê para a capital, temperatura mínima de 21°C e máxima de até 27°C. No caso das regiões sul (Dourados, Ponta Porã e Iguatemi), sudoeste (Porto Murtinho) e leste (Anaurilândia) do estado, a previsão aponta para mínimas entre 20°C e máximas de até 30°C.

Para as regiões norte (Coxim e Camapuã), pantaneira (Aquidauana e Corumbá) e bolsão (Três Lagoas e Paranaíba), a previsão aponta que haverá variação entre 21/23°C e as máximas poderão atingir os 30°C.

Os ventos atuam de leste/nordeste com valores entre 30-50 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

