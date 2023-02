Chuva e frente fria marcam início do Carnaval nesta sexta-feira

Para quem for curtir o Carnaval precisa ficar atento com o tempo, já que uma frente fria marca o início das festividades nesta sexta-feira (17) em Mato Grosso do Sul. Além disso, o dia começou com chuvas intensas, que podem atingir acumulados superiores a 50 mm/24 horas.

Também há previsão de altos acumulados de chuva, com tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Para as regiões centro-sul, norte e oeste do Estado, a previsão é de tempo instável, com chuvas moderadas, porém, localmente, pode ter chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essas instabilidades ocorrem devido ao avanço da frente fria, aliado ao intenso transporte de umidade. O deslocamento de cavados e atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, também devem favorecer a formação de nuvens e chuvas.

Em Ponta Porã, mínima de 19ºC e máxima de 23ºC. Corumbá terá mínima de 23ºC e máxima de 27ºC. Três Lagoas pode atingir a máxima de 31ºC. Campo Grande e Dourados ficam com mínimas entre 21/22ºC e máxima de 26ºC.

Com a chegada da frente fria, os ventos atuam do quadrante norte e, ao longo do dia, sopram do quadrante sul com valores entre 40-60 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 60-70 km/h.

Alerta

Mato Grosso do Sul está com dois alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) ativos, com validade até o fim da manhã de hoje. O alerta amarelo, ou seja, de perigo potencial, que indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Já o alerta laranja, de perigo, indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

