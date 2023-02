Cibalena leva multidão em Corumbá

Após dois anos sem descer oficialmente para a Avenida General, um “mar” de gente voltou a invadir as ruas de Corumbá, na noite de sexta-feira, 17 de fevereiro, com a passagem do bloco de Sujos Cibalena, o maior e mais irreverente da região pantaneira.

Em poucas horas, a multidão foi tomando conta da concentração do Cibalena, na rua Frei Mariano esquina com a Joaquim Murtinho. Os foliões vestiam diferentes fantasias e a maioria manteve a tradição do bloco, que é homem vestido de mulher e mulher vestida de homem.

“Depois de dois anos as pessoas podem matar a saudade do Cibalena. Foi um desafio muito grande, para fazer tanto o esquenta, como hoje. Aqui temos um carnaval de família, alegria, irreverência. O bloco é que nem time de futebol, as pessoas têm paixão e essa paixão passa de geração em geração”, disse Elias .

Confirmando a observação de Elias, o folião Paulo Victor Roque, estava acompanhado da família e levou o filho, Victor Joaquim, de 10 anos. Além de estarem vestidos como manda o figurino do bloco, eles também resolveram lançar moda no Carnaval.

“Primeiro de tudo, aqui tem que ter respeito, sem discriminação com nada e ninguém. O Cibalena é um bloco confortável para brincar com a família, e estou junto com meu filho, e mostro pra ele que temos que ter respeito”, falou Paulo que, junto com Victor, exibia corte de cabelo em formato de coração. “Estamos celebrando o amor nesta sexta de carnaval e vamos brincar essa festa juntos”, completou.

