Mulher morre em colisão com carreta na BR-163

Ana Raquel Barbiero, de 36 anos, morreu na noite deste domingo (19), após colidir o carro que conduzia com uma carreta, na rodovia BR-163, região do Bairro Chácara das Mansões, em Campo Grande.

Ana Raquel dirigia um veículo Peugeot 208, no sentido de Campo Grande a Anhanduí. Em determinado do momento do trajeto, a mulher invadiu a pista contrária e colidiu de frente com a carreta.

Não se sabe o que levou a invasão à pista contrária. De acordo com informações policiais, o motorista da carreta Volvo afirmou que foi inesperado e não houve tempo para evitar a colisão. Uma testemunha, que seguia em outro veículo atrás da carreta, também afirmou que a motorista invadiu a pista.

No local estiveram a perícia, PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.

O acidente foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol, como morte a esclarecer.

