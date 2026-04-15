São Paulo vence com golaços, mantém 100% na Sul-Americana e contrasta com tropeços de Vasco e Santos

O São Paulo Futebol Clube viveu uma noite de altos e baixos, mas fez o dever de casa ao vencer o O’Higgins por 2 a 0, nesta terça-feira, no MorumBis, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Apesar do triunfo, a equipe deixou o campo sob vaias no intervalo após um primeiro tempo irregular.

Com o resultado, o time comandado por Roger Machado mantém 100% de aproveitamento, soma seis pontos e lidera o Grupo C, que também conta com Boston River e Millonarios.

Os gols da vitória foram marcados por Luciano e Artur, ambos em jogadas coletivas bem trabalhadas. O primeiro saiu logo no início da partida, enquanto o segundo foi anotado no começo da etapa final, garantindo o resultado.

Mesmo com a vantagem, o São Paulo teve atuação instável. Após abrir o placar, a equipe recuou e passou a ser pressionada pelo adversário chileno, que finalizou mais e exigiu boas defesas do goleiro Rafael. A queda de rendimento gerou insatisfação da torcida, que vaiou o time ao fim do primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o Tricolor ajustou a marcação e melhorou o desempenho, conseguindo ampliar o placar e controlar a partida até o apito final, apesar de uma leve reação do O’Higgins nos minutos finais.

Vasco perde em casa e segue sem vencer

No Rio de Janeiro, o Club de Regatas Vasco da Gama foi derrotado por 2 a 1 pelo Audax Italiano, em São Januário, após sofrer a virada.

Mesmo com um jogador a menos desde o primeiro tempo, o Vasco abriu o placar com Brenner. No entanto, não conseguiu segurar o resultado. O time chileno empatou com Vadulli e virou com Troyansky, em cobrança de pênalti, já na reta final.

Com dois jogadores expulsos, a equipe carioca teve dificuldades para reagir e segue sem vitória na competição, com apenas um ponto e na última posição do Grupo G.

Santos empata na Vila e também amarga jejum

Já o Santos Futebol Clube ficou no empate em 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, na Vila Belmiro, em Santos.

O time paulista começou melhor e abriu o placar logo aos quatro minutos, com Neymar, após assistência de Gabriel Barbosa. Apesar do bom início, a equipe não conseguiu ampliar.

Ainda no primeiro tempo, Luan Peres cometeu pênalti, convertido por Ortiz, que deixou tudo igual. Na etapa final, o Santos teve mais posse de bola, mas esbarrou na falta de eficiência nas finalizações.

Com o resultado, o Peixe também soma apenas um ponto e segue sem vencer após duas rodadas da Sul-Americana.

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