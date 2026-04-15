Governo oferece curso de comércio exterior para qualificar jovens de municípios impactados pela Rota Bioceânica

O Governo do Estado, por meio da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), em parceria com a UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), está com inscrições abertas para o Curso de Extensão em Comércio Exterior, com foco em Mato Grosso do Sul e nas oportunidades associadas ao Corredor Bioceânico de Capricórnio, conhecido como Rota Bioceânica.

A formação é voltada para jovens de 17 a 29 anos, residentes em Porto Murtinho, Jardim, Bataguassu, Bela Vista e Itaquiraí, que já possuam Ensino Médio completo. Não é exigida experiência prévia.

O curso é gratuito e será ofertado na modalidade EAD, com carga horária de 94 horas, combinando atividades assíncronas, aulas síncronas e ações voltadas à empregabilidade. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de abril, pela plataforma MS Qualifica (www.msqualifica.ms.gov.br) e as aulas têm início previsto para o dia 20 de abril. Ao todo, serão ofertadas 100 vagas, distribuídas de forma igualitária entre os municípios atendidos.

A iniciativa integra o programa MS Qualifica e tem por objetivo capacitar os alunos em fundamentos de comércio exterior, conectando a formação técnica à realidade econômica do Estado. O conteúdo abrange desde conceitos básicos, como processos de exportação e importação, logística internacional, regimes aduaneiros e câmbio, até temas aplicados à realidade regional, como o perfil exportador de Mato Grosso do Sul, a infraestrutura logística e o papel da Rota Bioceânica na integração com mercados internacionais.

O secretário da Semadesc, Artur Falcette, destaca que a qualificação profissional é parte estratégica do processo de desenvolvimento regional, especialmente diante das transformações logísticas em curso.

“A Rota Bioceânica é um projeto estratégico que vai transformar a logística e a economia de Mato Grosso do Sul, ampliando a competitividade e promovendo integração com mercados internacionais. Ela representa uma nova fronteira de desenvolvimento para o Estado e para o Brasil. Preparar a nossa população, especialmente os jovens, para esse novo cenário é fundamental para que essas oportunidades se convertam em geração de renda e emprego”, afirmou.

O curso também prevê a abordagem de temas diretamente relacionados à Rota Bioceânica, incluindo sua implementação, impactos econômicos e oportunidades de negócios, além de estudos de caso e interação com profissionais do setor. A proposta inclui ainda atividades voltadas à empregabilidade e a formação de um banco de talentos qualificados nos municípios atendidos.

Para o secretário-executivo de Qualificação Profissional e Trabalho, Esaú Aguiar, a iniciativa reforça o papel da qualificação como instrumento de inclusão produtiva. “Estamos levando formação técnica para regiões estratégicas do Estado, alinhando o conteúdo às demandas reais do mercado. Esse curso cria condições para que os jovens tenham acesso a novas oportunidades, especialmente em áreas que tendem a crescer com a consolidação da Rota Bioceânica, fortalecendo a inserção profissional e a geração de renda no interior”, destacou.

A formação terá início em 20 de abril, com previsão de conclusão no dia 30 de junho de 2026. Ao final, os participantes que cumprirem todas as etapas receberão certificado de Curso de Comércio Exterior com ênfase em Mato Grosso do Sul.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail cursosdeextensao@ucdb.br ou pelo telefone (67) 3312-3361.