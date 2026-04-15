Em 24 horas, 231 usuários utilizam o +CG para denunciar terrenos baldios

Em apenas um dia, a Prefeitura de Campo Grande registrou 231 solicitações de denúncias de terrenos baldios realizadas por meio do aplicativo +CG. O número evidencia o engajamento da população no uso dos canais digitais e o fortalecimento das ações de fiscalização no município.

Os registros foram feitos integralmente pela ferramenta, que vem se consolidando como um dos principais meios de comunicação entre o cidadão e o poder público. A adesão expressiva demonstra a confiança da população na tecnologia como aliada na melhoria dos serviços urbanos.

Segundo o diretor-presidente da Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação), Leandro Basmage, o resultado reforça o papel da inovação na gestão pública. “O +CG foi desenvolvido justamente para aproximar a população da Prefeitura, trazendo mais agilidade e transparência. Esses números mostram que estamos no caminho certo, utilizando a tecnologia para dar respostas mais rápidas às demandas da cidade”, destacou.

Ao comentar a resposta da população, o secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Junior, destacou o engajamento da sociedade como peça fundamental para o sucesso da iniciativa. “A adesão da população mostra que estamos no caminho certo ao investir em tecnologia e integração. Quando o cidadão participa, denuncia e se envolve, conseguimos agir com mais rapidez e eficiência. Esse retorno reforça que a conscientização e o uso de ferramentas como o aplicativo +CG são essenciais para enfrentarmos um problema histórico e avançarmos na construção de uma cidade mais organizada e saudável”, afirmou.

Os números refletem ainda o impacto positivo da estratégia integrada adotada pela administração municipal, que reúne inovação, agilidade e atuação coordenada entre as secretarias. A iniciativa fortalece a capacidade de resposta do poder público e amplia a eficiência no atendimento das demandas da população.

Como denunciar pelo aplicativo +CG:

Baixe o aplicativo +CG na loja do seu celular (Android ou iOS);

Faça login informando CPF e senha. Caso não tenha cadastro, é possível criar rapidamente no próprio app;

Com o aplicativo aberto, acesse a aba “Serviços” e selecione “Denúncia Terreno Baldio”;

Preencha as informações solicitadas, marque a localização no mapa e envie a manifestação.

A Prefeitura reforça que a colaboração dos moradores é fundamental para manter a cidade limpa, segura e organizada, incentivando o uso contínuo dos canais oficiais para denúncias e solicitações.