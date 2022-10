Sabão em pó de 1,6 kg é vendido a R$ 30,9 na Capital

Levantamento semanal realizado pelo jornal O Estado destaca o preço dos principais itens da cesta básica

Até lavar roupa tem ficado caro para os campo-grandenses. Isso porque o sabão em pó está sendo comercializado a quase R$ 31. Pesquisa semanal feita pelo jornal O Estado, em seis supermercados, encontrou o produto da marca Omo, de 1,6 kg, sendo vendido entre R$ 16,90 e R$ 30,99. A variação encontrada é de 83,37%.

Ainda no setor de higiene e limpeza, o creme dental Colgate pode ser comprado por R$ 3,29 no Pão de Açúcar, sendo este o menor valor entre os locais pesquisados, ao passo que o maior é de R$ 5,49 no supermercado Nunes. O percentual da diferença entre os seis comércios é de 66,86%. A unidade do sabonete Lux sai por R$ 2,29 no Atacadão, e por R$ 2,95 no Pires. A variação do produto é de 28,82%.

Mantimentos

Destacando um dos principais alimentos consumidos pelos brasileiros, o arroz aparece com preço médio de R$ 17,89 com base em cinco locais pesquisados. No supermercado Nunes, o custo do arroz Tio Lautério de 5 kg é de R$ 15,98, ao passo que no Atacadão está R$ 18,95. No Pão de Açúcar foi encontrado o da marca Dallas por R$ 18,99. O produto conta com variação de 18,59%.

O feijão carioca Bem Te-Vi é encontrado entre R$ 6,99 e R$ 7,79 com variação de 11,44%, preço médio de R$ 7,25. No mercado Pires, o feijão Vô Tetê sai por R$ 6,49. No Atacadão, o Femila é comercializado a R$ 7,70 e no Pão de Açúcar, o feijão Da Mamãe está R$ 7,99.

O óleo de soja Concórdia de 900 ml está entre R$ 6,59 e R$ 7,79. Enquanto o óleo Qualitá é vendido por R$ 7,99, no Pão de Açúcar. O percentual de variação é de 16,68%, com custo médio de R$ 7,04.

O litro do leite integral Italac obteve variação de 41,39%, na medida em que valores menores e maiores são respectivamente R$ 4,59 e R$ 6,49. O consumidor desembolsará em média R$ 5,14 pelo produto.

Já o pão de fôrma Saborzito apresenta diferença de 41,39% no comparativo entre um estabelecimento e outro. O preço médio é de R$ 7,02, levando em conta que o mais baixo é R$ 5,89 e o mais elevado, R$ 10,99. O pão de fôrma Visconti custa R$ 6,29 no Assaí.

O corte a vácuo do coxão mole custa quase R$ 45 o quilo. A pesquisa encontrou o menor preço por R$ 29,90 e o maior por R$ 38,51 (50,43%).

Hortifrútis

ortifrútis Frutas, legumes e verduras estão entre os alimentos mais importantes na alimentação, contribuindo com proteínas e vitaminas essenciais para o corpo humano, no entanto manter uma dieta mais saudável não está entre as opções mais baratas para o campo-grandense, que paga R$ 11 no quilo da banana. A fruta também pode ser adquirida por R$ 6,49, sendo este o menor preço encontrado no levantamento. A dica é pesquisar, já que a diferença entre os mercados visitados ficou em 69,34%.

O tomate segue o mesmo ritmo, com uma grande variação no comparativo feito entre os seis locais, com diferença de 253,03% no preço. O quilo do fruto pode ser comprado entre R$ 6,49 e R$ 10,99.

A batata-inglesa é vendida a R$ 3,99 no Assaí e R$ 5,99 no Pão de Açúcar. O valor médio é de R$ 5,18, com variação de 50,12 %.

Por Evelyn Thamaris – Jornal O Estado do MS.

