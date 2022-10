Nesse domingo 2 milhões de eleitores estão aptos a votar

A Capital Campo Grande tem o maior eleitorado, seguida por Dourados e Três Lagoas

Nesse domingo (2), o total de 1.996.510 eleitores estão aptos a votar em Mato Grosso do Sul. Um crescimento de 79.967 eleitores entre 31 de maio e este mês de outubro. O Estado tem ao todo 949.456 (47,556%) eleitores do sexo masculino e 1.047.054 do sexo feminino (52,444%). Para atender este contingente de eleitores, o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de MS) preparou 8.088 urnas eletrônicas, sendo 6.912 para votação e 1.179 para contingência. São 27.648 mesárias e mesários, sendo 50% de voluntários.

Conforme o TRE, por ter o maior número de eleitorado, com 639.873 votantes, sendo 293.250 homens e 346.623 mulheres, Campo Grande terá 2.209 urnas de votação e 207 de contingência, totalizando 2.146 urnas eletrônicas. Os cartórios da Capital iniciaram a entrega de urnas e materiais de votação aos mesários na última segunda-feira (26). Os materiais foram entregues aos presidentes de mesas receptoras de votos das urnas eletrônicas.

O segundo maior eleitorado de Mato Grosso do Sul fica em Dourados, com 169.042, com Três Lagoas em terceiro lugar, com 88.165; seguidos por Corumbá, com 70.963, e Ponta Porã, com 70.278 eleitores.

As cidades com menor eleitorado são: Figueirão com eleitorado de 2.466; Taquarussu com 3.541; Alcinópolis com 3.610; Jateí com 4.151 e Corguinho com 4.037 eleitores.

No quesito “escolaridade”, o número de eleitores analfabetos é de 73.410; que lê e escreve: 127.591; com Ensino Fundamental incompleto são 512.935; Fundamental completo: 120.792; Médio incompleto: 295.703; Médio completo: 449.257; Superior incompleto: 141.181; e Superior completo: 275.641.

Os eleitores de 16 a 17 anos somam 23.861, ao passo que os de 18 anos são 24.542; os de 19 anos somam 27.801; os de 21 a 24 anos são 158.694, de 25 a 29 anos, 214.409; de 30 a 34 anos, 206.584; de 35 a 39 anos, 207.200; de 40 a 44 anos, 204.995; de 45 a 49 anos, 179.283; de 50 a 54 anos, 165.288; de 55 a 59 anos, 153.378; de 60 a 64 anos, 127.782; de 65 a 69 anos, 100.367; de 70 a 74 anos, 69.835; de 75 a 79 anos, 45.064; de 80 a 84 anos, 27.568; de 85 a 89 anos, 14.367; de 90 a 94 anos, 7.222; de 95 a 99 anos, 3.787; com 100 anos ou mais o número de eleitores é de 1.666.

O maior eleitorado é o de 25 a 29 anos, com 214.409 eleitores, e o menor são os eleitores com 100 anos ou mais, somando 1.666. Eleitoras e eleitores com nome social aptos a votar somam 491.

No quesito estado civil, o total de 1.107.271 diz que é solteiro ou solteira, o que corresponde a 55% do eleitorado. Os casados somam 701.606, com percentual de 35% dos eleitores.

Eleitoras e eleitores com deficiência somam 16.741 pessoas. O total de 6.888 afirma ter deficiência de locomoção; 6.405 outros; 3.086 deficiência visual; 2.129 deficiência auditiva e 390 dificuldade para o exercício do voto.

Mato Grosso do Sul tem 79 municípios com 49 Zonas Eleitorais. São 1.029 locais de votação com 7.149 Seções Eleitorais. Dessas o total de 2.609 são seções com acessibilidade. As seções principais somam o total de 6.912, com as seções agregadas somando 237.

MS soma 207.349 eleitores com voto facultativo

Amanhã (2), 207.349 eleitores de até 17 anos e com 70 anos ou mais também somam o quantitativo do eleitorado com o chamado voto facultativo, ou seja, sem a obrigatoriedade de irem às urnas.

Conforme o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a Constituição Federal prevê que a soberania popular será exercida, entre outros, “pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos”, porém o voto é facultativo para algumas categorias de eleitores.

De acordo com o artigo 14, parágrafo 1º, da Carta Magna, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os eleitores maiores de 18 anos, sendo facultativo para os analfabetos e os maiores de 70 anos, bem como para os maiores de 16 e menores de 18 anos.

Em Mato Grosso do Sul, são considerados votos facultativos: os eleitores de 16 anos que somam 8.947 pessoas, sendo 4.111 do sexo masculino. Eleitores de 17 anos são 14.914, com 6.887 do gênero masculino. Eleitores de 70 a 74 anos têm a totalidade de 69.835 (32.832 eleitores homens); de 80 a 84 anos os eleitores somam 27.568 (12.761 eleitores homens); de 90 a 94 anos o total de eleitores é de 7.222 (3.427 eleitores homens); eleitores de 95 a 100 anos somam 3.787 (2021 eleitores homens); eleitores com 100 anos ou mais somam 1.666 (927 eleitores masculinos); os considerados analfabetos somam 73.410.

