Sábado em MS será de calor com possibilidade de temporal

O sábado em Mato Grosso do Sul vai ser de altas temperaturas, que podem chegar à casa dos 40ºC em algumas regiões. Mas os temporais, acompanhados de rajadas e ventos e raios também estão previstos.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão para este sábado (2) indica instabilidade em todo Mato Grosso do Sul, onde há maior probabilidade de chuvas nos períodos da tarde e noite, devido aoaquecimento diurno.

Em Campo Gramde o sábado começou registrando mínima de 24ºC e a máxima deve chegar aos 34ºC. Paranaíba, no leste do estado, e em Dourados, na região sul os termômetros também registraram mínima de 24ºC e a máxima deve alcançar aos 35ºC.

Nas regiões do bolsão e norte de Mato Grosso do Sul, não será diferente, Três Lagoas e Coxim amanheceram com mínima de 25ºC e a máxima prevista para os dois municípios é de 35ºC. Em Aquidauana e Corumbá a mínima prevista é de 26ºC e a méxima pode chegar aos 37ºC.

Porto Murtinho, região sudoeste de Mato Grosso do Sul, deverá ser a cidade mais quente do estado, onde os termômetros registraram 28°C de temperatura mínima, podendo chegaraos 40°C.

Vale ressaltar que o aumento da nebulosidade e possibilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e possível queda de granizo, podem ocorrer durante o sábado.

Durante esse período, as regiões podem marcar sol, aumento de nebulosidade e probabilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

