Com primeira lista de Emeis, outras 2,367 crianças continuam fora da sala de aula

Com mais de 8 mil crianças na lista de espera por uma vaga nas Emeis (Escola Municipal de Educação Infantil), a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Semed (Secretaria Municipal de Educação), divulgou ontem (1º), a 1ª lista de designação para as Emeis com os alunos novos. Das 8.736 crianças que estavam na lista de espera, 6.369 alunos foram contemplados, ou seja, 2,367 ainda vão ficar fora das salas de aulas. Pais ou responsáveis precisam efetivar a matrícula de hoje, dia 1º, até 18 de dezembro, na unidade para a qual a criança foi designada.

Segundo a chefe da Central de Matrículas, Adriana Cedrão, as matrículas precisam ser feitas na unidade para a qual a criança foi designada. “O pai tem que levar as cópias e os documentos originais para efetivar a matrícula, até 18 de dezembro, é importante que confira o nome da criança na lista e não perca o prazo.”

Adriana alerta ainda que caso o prazo de matrícula seja perdido, a vaga volta para a Semed. “A vaga vai para outra criança, na segunda listagem que sai em 11 de janeiro.”

De acordo com o secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, o processo de efetivação da matrícula começa hoje, até 18 de dezembro. “É muito importante que os pais e/ou responsáveis estejam atentos à listagem para firmar a matrícula. Nossa preocupação é ele não fazer esse procedimento e depois ficar sem a vaga, então, garantir isso, neste período, é fundamental.”

A lista de documentos necessários,é a seguinte: protocolo de pré-matrícula; certidão de nascimento; RG e CPF do responsável; Cartão do SUS; Carteira de Vacinação; comprovante de residência; NIS – Número de Identificação Social (quando for o caso); Identidade, passaporte ou naturalização (se estrangeiro); Número do Cartão Bolsa Família (se houver); Termo de responsabilidade de guarda (se for o caso).

O telefone da Central de Matrículas é o 0800 615 15 15 e o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. A Semed está localizada na rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.

Em novembro de 2023, o jornal O Estado noticiou que, em Campo Grande, 8.736 crianças estão na lista de espera por uma vaga nas Emeis (Escola Municipal de Educação Infantil). Os dados estão no site da Semed (Secretaria Municipal de Educação) e foram confirmados por vereadores da Capital. Contudo, vale destacar que o número pode ser ainda maior, uma vez que os dados das séries iniciais não são divulgados e o último balanço da secretaria é de março deste ano.

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, confirmou o déficit, reforçando que para o ano letivo de 2024 vai atuar com celeridade, em busca de soluções, principalmente quando o Governo do Estado anunciou que em 2024 vai atender alunos do primeiro ao quinto ano, em todas as escolas do Mato Grosso do Sul. “Nós precisamos diminuir o déficit, não só em Emeis. Vamos trabalhar, na educação, em busca de respostas rápidas. Essa medida do Governo do Estado também contempla nosso município, com certeza. São ações em conjunto, com o mesmo intuito – de buscar que nenhuma criança esteja fora da sala de aula”, reforçou a prefeita de Campo Grande.

Por – Thays Schneider

