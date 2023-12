Após maior ato político da história de MS, Progressista prepara evento de filiação de Mulheres neste sábado

O Partido Progressista (PP) realiza neste sábado (2), o segundo maior ato de filiação de Mato Grosso do Sul, a partir das 9h, na Câmara de Vereadores de Campo Grande. O evento contará com a presença da prefeita da Capital, Adriane Lopes; com a vice-presidente nacional do PP e senadora por MS, Tereza Cristina; do deputado Federal, Dr. Luiz Ovando, da prefeita de Jardim e de Sidrolândia, Clediane Matzenbacher, e Vanda Camilo, respectivamente, além de outras personalidades políticas.

“Nosso objetivo é ampliar a nossa quantidade de filiadas e fortalecer o PP em Mato Grosso do Sul e Campo Grande. Desde que me filiei ao Progressistas, da minha amiga Tereza Cristina, iniciamos uma história de conquistas para nossa Capital das Oportunidades. Este será o segundo maior ato do PP em MS, porque o primeiro foi a nossa filiação, que teve a presença de diversos políticos de MS e todo o país”, destacou a Prefeita.

O PP conta hoje com 18 prefeitos filiados em Mato Grosso do Sul, incluindo as maiores cidades, Campo Grande (MS) e Dourados (MS), Deputados Estaduais e Federal, além de Senadores.

O evento também busca ampliar a filiações femininas, além de lançar mais candidatas para os pleitos de 2024 e 2026.

Filiação da prefeita Adriane Lopes

Em um evento marcado por políticos de peso de todo o país, mais de cinco mil pessoas se reuniram em junho deste ano, no Clube Estoril, para acompanhar o ato de filiação da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, ao Partido Progressista (PP).

O convite para ingressar no partido partiu da senadora por MS, Tereza Cristina, que é líder do partido no Senado e integra a direção estadual e nacional do PP.

*Serviço*

Ato de Filiação e Encontro de Mulheres do PP MS

Data: 2/12/2023 | Sábado

Horário: 9h

Local: Câmara de Vereadores – Localizada na Rua: Avenida Ricardo Brandão 1.600 – Vila Manoel da Costa Lima.

Coletiva de imprensa será concedida após o evento, por volta das 10h30, no plenário da Câmara Municipal.

Favor confirmar presença no telefone Douglas Silvério – 67 99131-6131