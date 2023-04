Sábado amanhece com tempo aberto mas previsão indica tempestade para todo MS

Mato Grosso do Sul terá um fim de semana de tempo instável, com previsão de chuvas e ventania, essa instabilidade decorre do avanço de uma frente fria, aliado ao transporte de calor e umidade. Para hoje (15), a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica e o deslocamento de cavados devem gerar tempestades em todo Estado.

Dados meteorológicos do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indicam a possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada em todo o Estado, ao longo do dia a chuva pode ficar mais intensa em algumas regiões como Centro-sul e Leste. Nessas regiões, a previsão indica tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

No Norte do Estado, Coxim e Camapuã devem atingir mínima de 22°C e máxima de 30°C. Na região do Pantanal, Aquidauana pode alcançar máximas de 30°C. Em Porto Murtinho a temperatura varia de 21°C a 28°C, assim como em Dourados.

Campo Grande terá um dia instável com mínima de 21°C e máxima de 28°C. Já na região Sul, são estimadas as menores temperaturas do Estado. Ponta Porã terá mínima de 21°C e máxima de 26°C. No Leste, Anaurilândia registra 22°C e máxima de 29°C. No Bolsão, Paranaíba fica com 21°C de mínima e 30°C de máxima; Três Lagoas com 22°C de mínima e 31°C de máxima.

