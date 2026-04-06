Rodada do Brasileirão tem empate do Grêmio, vitória do Flamengo e derrota do Corinthians

A 10ª rodada do Campeonato Brasileiro foi marcada por jogos equilibrados e mudanças importantes na tabela. O destaque ficou para a vitória do Flamengo sobre o Santos, a derrota do Corinthians para o Internacional, o triunfo do Atlético-MG diante do Athletico-PR e o empate sem gols entre Grêmio e Remo.

Grêmio empata em casa e segue na parte inferior

O Grêmio ficou no empate por 0 a 0 com o Remo, neste domingo (5), na Arena, em Porto Alegre. Apesar de criar chances e jogar com um atleta a mais no segundo tempo, o time gaúcho não conseguiu balançar as redes.

A melhor oportunidade do primeiro tempo foi para o Remo, após o árbitro marcar pênalti com auxílio do VAR. Na cobrança, Alef Manga parou na defesa do goleiro gremista. O Grêmio também chegou perto de marcar, principalmente em finalização de Amuzu, que acertou a trave.

Na etapa final, o cenário ficou favorável para o time da casa após a expulsão de Yago Pikachu, aos 23 minutos. Mesmo pressionando com Tetê, Amuzu e Carlos Vinícius, o Grêmio não conseguiu transformar as oportunidades em gol e permaneceu nas posições inferiores da tabela.

Bragantino vence o Mirassol fora de casa

O Red Bull Bragantino conquistou vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia, no interior paulista. O gol da partida foi marcado por Isidro Pitta, aos cinco minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio e desvio dentro da área.

No primeiro tempo, o Mirassol chegou a marcar com Alesson, mas o lance foi anulado por impedimento. Com o resultado, o Bragantino chegou a 14 pontos e se manteve na zona intermediária da tabela, enquanto o Mirassol segue com seis pontos nas últimas posições.

Corinthians perde e amplia sequência sem vitórias

O Corinthians foi derrotado por 1 a 0 pelo Internacional e ampliou a sequência negativa na temporada. A equipe paulista não vence desde 19 de fevereiro e acumula nove jogos sem vitória, com cinco empates e quatro derrotas.

O único gol da partida foi marcado por Alexandro Bernabei, aos 32 minutos do segundo tempo, em finalização de fora da área após passe de Vitinho. O Corinthians tentou reagir com cruzamentos e finalizações no fim do jogo, mas não conseguiu evitar a derrota.

Com o resultado, o time paulista permanece com 10 pontos e ocupa a 16ª colocação, próximo da zona de rebaixamento.

Atlético-MG vence e embala segunda vitória

Na Arena MRV, o Atlético-MG venceu o Athletico-PR por 2 a 1 e chegou à segunda vitória consecutiva na competição. O primeiro gol saiu logo aos cinco minutos, quando Victor Hugo finalizou da entrada da área após jogada pela esquerda.

Na etapa final, Gustavo Scarpa ampliou aos 34 minutos com chute forte de fora da área. O Athletico ainda diminuiu nos minutos finais com Julimar, de cabeça, após cobrança de escanteio, mas não conseguiu evitar a derrota.

Com o resultado, o Atlético-MG soma 14 pontos no campeonato.

Flamengo vira sobre o Santos no Maracanã

O Flamengo venceu o Santos por 3 a 1 no Maracanã, após reação rápida no segundo tempo. O Santos abriu o placar com Lautaro Díaz, mas o time carioca virou em apenas sete minutos.

Pedro empatou a partida, Jorginho marcou de pênalti e Lucas Paquetá fechou o placar com chute de fora da área. Com o gol, Pedro chegou a 161 pelo clube e igualou Gabriel Barbosa, o Gabigol, como maior artilheiro do Flamengo no século.

Com a vitória, o Flamengo chega a 17 pontos e se recupera na competição, enquanto o Santos permanece com 10 e segue próximo da zona de rebaixamento.

Chapecoense sofre empate no fim e Palmeiras vence Bahia para ampliar liderança

A Chapecoense empatou em 1 a 1 com o Vitória na Arena Condá, em partida marcada por expulsão e gol nos acréscimos. O time catarinense criou as melhores oportunidades no primeiro tempo, mas desperdiçou chances com Bolasie e Jean Carlos. Aos 38 minutos, Edenilson foi expulso após falta em Ítalo, lance inicialmente punido com cartão amarelo, mas que acabou convertido em vermelho direto pelo árbitro.

Mesmo com um jogador a mais durante boa parte da partida, a Chapecoense encontrou dificuldades para transformar o domínio em gols. Na segunda etapa, a equipe seguiu pressionando e controlando o jogo, enquanto o Vitória passou a apostar em finalizações de média distância e jogadas pelas laterais para tentar equilibrar o confronto.

Nos minutos finais, o time baiano cresceu na partida e conseguiu o empate. Aos 44 minutos, Matheuzinho sofreu pênalti após ser derrubado por David dentro da área. O próprio jogador cobrou e converteu aos 47 minutos, garantindo o 1 a 1 fora de casa e um ponto importante para o Vitória.

Já pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu o Bahia por 2 a 1 na Arena Fonte Nova e ampliou a vantagem na liderança da competição, chegando a 25 pontos. Arias abriu o placar no primeiro tempo, David Duarte empatou para os baianos na etapa final, mas um desvio contra do zagueiro Ramos Mingo nos minutos finais garantiu a vitória do time paulista, que segue na ponta da tabela.

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