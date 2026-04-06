Funsat oferece 1.130 vagas de emprego em Campo Grande; 747 não exigem experiência

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza 1.130 vagas de emprego nesta segunda-feira (6) em Campo Grande. Do total, 747 oportunidades não exigem experiência prévia, o que amplia as chances para quem busca o primeiro emprego ou deseja ingressar em uma nova área profissional.

As vagas sem exigência de experiência estão distribuídas em 57 funções, principalmente em cargos operacionais e de atendimento. Entre as principais oportunidades estão operador de caixa (86 vagas), auxiliar de limpeza (77), atendente de lojas e mercados (72), auxiliar de padeiro (71), repositor de mercadorias (68) e ajudante de carga e descarga (32).

Também há oportunidades no setor de alimentação e serviços, com vagas para auxiliar de cozinha, atendente de lanchonete, garçom e copeiro.

Na área da construção civil e manutenção, os interessados podem concorrer a cargos como servente de pedreiro, pedreiro e auxiliar de manutenção predial.

No total, as oportunidades abrangem 113 funções diferentes, com exigências variadas de escolaridade e experiência. Segundo a fundação, as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

Para concorrer, é importante que os trabalhadores mantenham o cadastro atualizado, especialmente por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, onde também é possível acompanhar vagas disponíveis, contratos de trabalho e informações sobre seguro-desemprego.

O atendimento presencial da Funsat ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, na Rua 14 de Julho, nº 992, na Vila Glória, em Campo Grande. Além das vagas gerais, estão disponíveis 12 oportunidades exclusivas para PcD (pessoas com deficiência) e 11 vagas temporárias.

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