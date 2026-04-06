SES realiza força-tarefa com Defesa Civil para conter avanço da chikungunya em Dourados

Ação integrada prevê mutirão, mapeamento de áreas críticas e reforço no controle de criadouros

Além da vacinação prevendo 43.530 doses, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) iniciou na semana passada uma força-tarefa com a Defesa Civil para conter o avanço da chikungunya em Dourados, município que concentra um dos maiores números de casos no Estado. A estratégia envolve ações intensivas de vigilância, assistência e mobilização comunitária, com foco nas áreas mais afetadas.

A secretária-adjunta de Saúde, Crhistinne Maymone, destacou a necessidade de atuação imediata e coordenada. “Estamos direcionando equipes e esforços para Dourados, com foco nas áreas de maior incidência. A resposta precisa ser rápida, organizada e integrada entre Estado, município e parceiros”.

A estratégia inclui a implantação de salas de situação, planejamento conjunto e envio de equipes técnicas para apoiar as ações no município. A Defesa Civil Estadual atuará diretamente em campo com um mutirão ampliado, incluindo visitas domiciliares e mapeamento das áreas mais críticas.

O coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, Hugo Djan Leite, explicou a operação. “Vamos realizar um mutirão mais amplo e contínuo, com equipes percorrendo as comunidades, visitando residências e orientando a população. A ideia é mapear os riscos e atuar de forma organizada em todo o território prioritário”.

A ação também contará com planejamento detalhado das áreas e articulação com lideranças locais para facilitar o acesso às comunidades. O trabalho contará ainda com o apoio da SEDEC (Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil), que irá reforçar a atuação da CEPDEC (Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil), ampliando a capacidade de resposta e somando recursos às ações já desenvolvidas no Estado.

Água tratada é prioridade no combate ao mosquito

Entre as principais medidas está o controle da água armazenada, um dos principais focos de proliferação do mosquito. A superintendente de Vigilância em Saúde, Larissa Castilho, reforçou. “O cuidado com a água é fundamental. É preciso manter caixas e reservatórios bem vedados, além de orientar a população sobre o uso correto desses recipientes para evitar criadouros”.

As equipes também avaliam a viabilidade de distribuição de água tratada, além do tratamento direto de reservatórios já existentes. A força-tarefa prevê uma atuação ampliada, com:

Visitas em todas as residências das áreas prioritárias

Eliminação de criadouros e limpeza de espaços

Envolvimento de lideranças comunitárias, especialmente em áreas indígenas

Apoio técnico contínuo da SES ao município

A mobilização das equipes já está em andamento, com início das ações previsto para os próximos dias. Dourados concentra atualmente um volume expressivo de casos, o que exige intensificação das ações de controle e prevenção. A orientação é que a população colabore, eliminando possíveis criadouros e adotando medidas simples no dia a dia, fundamentais para conter o avanço da doença.

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