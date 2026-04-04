Álbum da Copa do Mundo 2026 pode custar mais de R$ 1,5 mil para completar

A poucos meses do lançamento oficial, o álbum de figurinhas da Copa do Mundo FIFA 2026 já movimenta torcedores e colecionadores que tentam calcular quanto será necessário gastar para completar a coleção.

Produzido pela Panini, o álbum chega às bancas no dia 1º de maio de 2026, enquanto a pré-venda começou em 1º de abril. A edição promete ser a maior da história, reunindo 980 figurinhas com as 48 seleções participantes do torneio que será disputado em Estados Unidos, México e Canadá.

A estimativa inicial indica que cada pacote custará cerca de R$ 7. Diferentemente da edição da Copa do Mundo FIFA 2022, quando os envelopes vinham com cinco cromos, o álbum de 2026 deve trazer sete figurinhas por pacote.

Considerando a quantidade total de cromos, o cálculo mínimo seria:

– 980 figurinhas no álbum

– 7 cromos por pacote

– Cerca de 140 pacotes necessários

Com isso, o custo mínimo para completar o álbum seria de aproximadamente R$ 980.

Na prática, porém, o valor costuma ser maior devido às figurinhas repetidas. Sem realizar trocas com outros colecionadores, o investimento pode ultrapassar R$ 1.500.

A maior coleção da história

O aumento do número de figurinhas acompanha a expansão do torneio. A edição de 2026 terá quase 300 cromos a mais do que a última Copa.

Comparação das coleções:

– 2022 (Catar): cerca de 670 figurinhas

– 2018 (Rússia): 681 figurinhas

– 2026: aproximadamente 980 figurinhas

A ampliação ocorre porque a Copa terá 48 seleções, um formato inédito na história da competição.

Como será o álbum

O álbum seguirá o modelo tradicional das coleções da Panini. Cada seleção deverá ter espaço para cerca de 20 jogadores, além de cromos dedicados a escudos, técnicos e figurinhas especiais.

Também devem aparecer páginas temáticas com estádios, a bola oficial, o troféu da Copa e momentos marcantes do torneio, mantendo o formato que se tornou tradição entre os colecionadores ao redor do mundo.

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