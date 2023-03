RF reforça em MS o “Imposto de Renda Solidário” para fundos de projetos sociais

O contribuinte pode destinar até 6% do imposto a restituir ou a pagar

A Prefeitura Municipal de Campo Grande lançou aos servidores públicos municipais de Campo Grande, na tarde desta quarta-feira (15), a campanha “Imposto de Renda Solidário”, com o objetivo de fomentar a destinação de parte do imposto de renda para projetos sociais que ajudam crianças, adolescentes e idosos.

A solenidade contou com a presença do Delegado da Receita Federal em Campo Grande, Clovis Ribeiro Cintra Neto. “Você não pagará nada a mais, o imposto já está calculado e você apenas destinará até 6% daquilo que já é devido. No máximo, 3% para o fundo das crianças e dos adolescentes e 3% para o fundo dos idosos.”

De acordo com o delegado da RF, existe um potencial de arrecadação em Mato Grosso do Sul de aproximadamente R$ 144 milhões aos fundos. Em valores de 2022, pouco mais de 7,5 milhões e meio foram destinados aos fundos de projetos sociais. Algo em torno de 2,5% do total.

“Na declaração do imposto de renda para pessoa física 2023, você escolhe a ficha de destinação diretamente na declaração, aí abre no lado direito as guias, tanto das crianças e do adolescente quanto a guia do idoso, e ali você escolhe se é para o fundo nacional, estaduais ou distritais e os municipais. O programa já calcula todo o valor máximo que você pode destinar”, explica Clovis.

Ele realça que, caso o contribuinte escolha fazer sua destinação na declaração, será gerado um ou mais Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) que obrigatoriamente deve ser pago até o último dia da entrega do Imposto de Renda, ou seja, 31 de maio.

“Tem muito dinheiro que pode ser destinado que não é feito por falta de conhecimento. Não custa nada mais. Alguns poucos cliques na sua declaração e você estará exercitando sua cidadania e seu papel social”, conclui. Acesse também: STJ mantém afastamento de conselheiros do TCE/MS

Com informações do repórter João Gabriel Vilaba com Marcos Maluf