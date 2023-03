Colisão de motocicletas deixa condutores feridos na Avenida Coronel Antonino

O Corpo de Bombeiros fez o socorro de dois motociclistas, na tarde desta quarta-feira (15), após uma colisão de motocicletas na Avenida Coronel Antonino, altura do Bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Condutora de uma Honda Biz, uma das vítimas, uma mulher de 42 anos, contou que tentou atravessar a avenida e pensou que daria tempo de terminar a conversão antes do outro motociclista parar, o que não aconteceu. Ela teve ferimentos leves e escoriações e foi encaminhada para Santa Casa onde irá passar por exames e avaliação.

Já o segundo condutor envolvido, de 45 anos, pilotava uma YBR 125 Factor e seguia pela Avenida Coronel Antonino, quando foi atingido pela condutora da biz. Conforme o Corpo de Bombeiros, o homem não teve ferimentos graves e sofreu apenas escoriações leves. Um terceira pessoa estava de carona na moto e teve um ferimento leve no pé.

Por conta da colisão, um trecho da Avenida, sentido Terminal Coronel Antonino, ficou interditado.

Com informações do repórter Marcos Maluf.

