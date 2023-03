São Paulo tem perda milionária com queda no Paulista

O São Paulo perdeu R$ 1,2 milhão em decorrência da eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista contra o Água Santa. O clube havia planejado chegar à final do Estadual de 2023, como no ano anterior, porém, foi eliminado prematuramente na fase eliminatória.

O Tricolor deveria receber, portanto, pelo menos R$ 1,65 milhão de premiação caso ficasse com o vice-campeonato. O título vale R$ 5 milhões de bônus.

Além disso, o São Paulo arrecadou R$ 6 milhões com uma série de shows realizados pelo grupo musical britânico Coldplay no Morumbi. Esse foi o motivo pelo qual a partida contra o Água Santa teve que ser disputada no estádio do Palmeiras.

Valores projetados

De acordo com os números da edição anterior, o São Paulo poderia ter obtido uma receita líquida adicional de até R$ 5,87 milhões se tivesse avançado no torneio. Essa projeção é baseada nos registros de bilheteria que o clube obteve nos jogos da semifinal e final de 2022.

O confronto contra o Corinthians atraiu 53.924 torcedores e gerou um lucro de R$ 1,4 milhão, enquanto a partida de ida da decisão contra o Palmeiras teve 60.383 pagantes e rendeu R$ 4,47 milhões aos cofres do clube.

O São Paulo também perdeu a oportunidade de garantir a participação na Copa do Brasil de 2024 pelo Estadual. O novo regulamento da competição prevê vagas apenas para os cinco primeiros colocados na tabela geral do Paulistão.

Uma eventual ausência na Copa do Brasil de 2024 faria com que o prejuízo do time tricolor fosse ainda maior. Para efeito de comparação, o torneio pagará ao vencedor deste ano até R$ 91,8 milhões.

Sendo assim, restam agora quatro formas para o clube conquistar a vaga para a próxima edição da Copa do Brasil: terminando na zona de classificação para a Libertadores no Brasileiro, vencendo a Copa do Brasil, a Sul-Americana ou a Copa Paulista deste ano.

Com informações da Folhapress.

