Responsável por matar ex-esposa com seis facadas é preso em flagrante

O jovem, de 25 anos, apontado como autor da morte da ex-mulher Daniele Alves Veloso, 28, na tarde de domingo (19), foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (20), pela polícia de Ribas do Rio Pardo, município aonde o crime aconteceu.

Segundo as delegadas Paula Barreto e Thaina Andrezza de Souza, em entrevista para o Notícias do Cerrado, o importante é passar a notícia que o crime não ficará impune e que as providências serão tomadas.

O procedimento dos policiais agora é realizar a lavratura do auto de prisão em flagrante, com oitivas de testemunhas e do próprio preso. Assim que for finalizado, o processo é enviado para a justiça, onde ele será encaminhado para a audiência de custódia, oportunidade que o juiz decidirá se ele responde pelo crime em liberdade ou não.

Para a população de Ribas, as delegadas por fim afirmaram que a Polícia Civil dá o máximo para dar respostas à sociedade para estes tipos de crime.

Entenda o caso

Daniele Alves Veloso foi morta a facadas pelo ex-companheiro que não aceitava o fim da relação. O caso aconteceu na tarde de domingo (19), em Ribas do Rio Pardo, a 97 quilômetros de Campo Grande.

Após matar a ex-mulher, o suposto autor ainda sequestrou a filha do casal, de dois anos, porém a polícia localizou a criança na casa do suspeito e a entregou a família materna. Daniele ainda deixa outros três filhos de relacionamento anterior.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e deu entrada no Hospital Municipal Dr. José Maria Marques Domingues, com seis ferimentos de faca. Acesse também: Motorista de fusca morre em colisão na BR-267