Grupo invade oficina, dispara contra morador e ameaça pai e filho de morte

Um homem de 53 anos procurou a 5ª DP (Quinta Delegacia de Polícia de Campo Grande), na manhã desta segunda-feira (20), para denunciar uma tentativa de homicídio, sofrida por seu filho, de 23 anos, na madrugada do último domingo, no Bairro Jardim Nashiville, em Campo Grande.

Conforme o depoimento, na noite de domingo, ele dormia na oficina, quando seu filho chegou com o braço quebrado e o nariz escorrendo sangue. Minutos após a chegada do jovem, quatro indivíduos adentraram a oficina com um Fiat Palio, destruindo o portão do local, eles desceram do carro e continuaram a agredir o filho do denunciante.

Para se desentender, a vítima tentou bater no carro com uma barra de ferro, mas o motorista do carro passou a acelerar e o prendeu na parede.

Após ter o carro atingido, um dos invasores passou a sair e entrar várias vezes na oficina com o carro, com a intenção de destruir o local. O filho do dono do local então correu para fora, e foi surpreendido por uma quinta pessoa que disparou três vezes contra ele de um Chevrolet Onix Branco, mas nenhum acertou.

O homem de 53 anos então pegou o filho que estava convulsionando e se trancou na oficina, posteriormente o jovem foi levado para uma unidade de saúde. Já na manhã de hoje, quatro homens em um Fiat Palio foram até a oficina e armados ameaçaram de morte pai e filho.

O caso foi registrado na 5° Delegacia de Polícia da Capital, como ameaça, lesão corporal e disparo de arma de fogo.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram