6ª vítima de feminicídio de 2023 em MS, Daniele tinha medida protetiva

Daniele Alves Veloso, de 28 anos, entra para a trágica estatística e se torna a sexta vítima de feminicídio em Mato Grosso do Sul, apenas em 2023. A vítima foi morta a facadas pelo ex-companheiro, Everton Pereiro, de 25 anos, que não aceitava o fim da relação. O caso aconteceu na tarde de domingo (19), em Ribas do Rio Pardo, a 97 quilômetros de Campo Grande, e Everton segue foragido.

De acordo com o site Noticias do Cerrado, após matar a ex-mulher, antes de sair da cidade o homem ainda sequestrou a filha do casal, de dois anos, porém a polícia localizou a criança na casa do suspeito e a entregou a família materna. Daniele ainda deixa outros três filhos de relacionamento anterior.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e deu entrada no Hospital Municipal Dr. José Maria Marques Domingues, com seis ferimentos de faca. Ela já estava sem pulso e foi encaminhada para a sala de emergência, onde foi tentada reanimação, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia segue em busca do suspeito e disponibiliza dois números para denúncias: 3238-1138 ou 190.

Estatística

Segundo dados da Sejusp (Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública), este é o sexto feminicídio do ano em MS. O caso mais recente foi o de Albina Freitas Ribas, 49, morta a facadas pelo ex-marido, no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Albina Freitas, trabalhava como monitora de alunos de uma escola infantil da Capital e seguia para o trabalho, quando foi abordada pelo ex, Jair Paulino da Silva, no meio da rua. Em posse de uma faca, ele desferiu vários golpes na região do pescoço, peito e costas da vítima, ela chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital, as vésperas de completar 50 anos.

Há cerca de um mês, Albina havia registrado queixa de violência doméstica e solicitado medida protetiva contra o Jair Paulino. Em nota, a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), confirmou que foram registrados dois boletins de ocorrência contra o autor, tendo sido solicitadas e deferidas medidas protetivas de urgência, contudo os mecanismo de proteção do Estado não foram eficazes para proteger a vítima, o que culminou em mais uma tragédia anunciada.

Assim como Albina, Daniela também havia registrado boletim de ocorrência contra o ex-marido, no fim de janeiro de 2023, por ameaça e vias de fato. O casal já tinha um histórico de violência e, quando moravam em outro município do Estado, Daniele conseguiu uma medida protetiva contra Everton, que se mostrou ineficaz.

Feminicídio

Feminicídio é o assassinato de mulheres por questões de gênero; ou seja, quando a vítima é mulher e quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Em 2015, o governo federal sancionou a Lei 13.104 conhecida como Lei do Feminicídio, que torna o assassinato de mulheres por questões de gênero como um crime hediondo, porém em 2021, o Estado foi o terceiro do país com mais vítimas de feminicídio, tendo registrado 35 vitímas, segundo dados do FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública).

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

Casa da Mulher Brasileira

Vítimas de violência também podem recorrer à Casa da Mulher Brasileira, localizada na

Rua Brasília, lote A, quadra 2, s/ nº – Jardim Imá – Campo Grande (MS) – Telefone: (67) 2020-1300

Com informações da repórter Lethycia Anjos.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram