Relicitação da Malha Oeste será discutida em audiência nesta quarta-feira

Após anos de impasse, a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) promove nesta quarta-feira (26), uma audiência pública para debater a relicitação da Malha Oeste. Com uma extensão de 1,62 mil quilômetros, o trecho irá interligar Mairinque (SP), a Corumbá em Mato Grosso do Sul.

A relicitação terá investimentos de, aproximadamente, R$ 18 milhões e deve trazer novas propostas de modernização para o local. Entre as mudanças previstas estão a ampliação e construção dos pátios de cruzamento, sinalização, minimização de conflitos urbanos, por meio da instalação de 21 intervenções integradas simples, 43 intervenções de integrada completa, além do 1 contorno ferroviário e melhoramento da frota, por meio da renovação e aquisição de novos veículos, para que a empresa possa garantir a eficiência das operações.

No início deste mês, a ANTT abriu uma consulta para levantar sugestões e contribuições às minutas de edital e aprimoramento dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental para a concessão. Conforme os estudos, o novo cenário não inclui a reativação do ramal de Ponta Porã.

A concessionária Rumo Malha Oeste S.A, era a responsável pelo projeto, mas em julho de 2020, apresentou à ANTT o pedido de devolução e relicitação da Malha Oeste.

Em 3 de maio está prevista uma segunda sessão pública de forma híbrida, nos formatos presencial e virtual e ocorrerá na sede da ANTT, em Brasília. Conforme a ANTT, o edital para as novas empresas interessadas será publicado no terceiro trimestre deste ano, e no quarto trimestre, será realizado o leilão para definir a empresa vencedora do processo de relicitação.

Serviço:

O evento será a partir das 14h, no hotel Grand Park, em Campo Grande. O credenciamento será a partir das 13 horas e limite de 150 lugares. A consulta pública segue aberta até as 18 horas do dia 25 de maio, por meio do Sistema ParticipANTT.

