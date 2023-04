Consulta pública avalia concessão da Malha Oeste, trecho que ligará São Paulo a Mato Grosso do Sul

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) abriu segunda-feira (10) a consulta pública para discutir o projeto de concessão da Malha Oeste, trecho ferroviário que ligará São Paulo a Mato Grosso do Sul.

A consulta têm a finalidade de levantar sugestões e contribuições às minutas de edital e contrato e aprimoramento dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental para a concessão, desde o dia 3 de abril, quando foi aberta a audiência pública para a relicitação da Malha Oeste. Com uma extensão de 1,62 mil quilômetros, o trecho vai de Mairinque (SP), no leste, a Corumbá em Mato Grosso do Sul.

A relicitação terá investimentos de, aproximadamente, R$ 18 milhões e deve trazer novas propostas de modernização para o local, entre elas a modernização, ampliação e construção dos pátios de cruzamento, sinalização, minimização de conflitos urbanos, por meio da instalação de 21 intervenções integradas simples, 43 intervenções de integrada completa e 1 contorno ferroviário e melhoramento da frota, por meio da renovação e aquisição de novos veículos, para que a empresa possa garantir a eficiência das operações.

Conforme a ANTT, estão previstas duas sessões públicas para a Audiência Pública nº 5/2023. A primeira, de caráter presencial, será em Campo Grande no dia 26 de abril. A segunda sessão pública será híbrida, nos formatos presencial e virtual e ocorrerá na sede da ANTT, em Brasília, no dia 3 de maio.

“A previsão de investimento é de cerca de R$ 18 bilhões, previstos, exclusivamente, para o atendimento da demanda e operação ao longo dos anos de concessão, com destaque para modernização da via permanente da linha tronco”, destaca nota divulgada pela a ANTT.

Serviço:

A consulta segue aberta até as 18 horas do dia 25 de maio, por meio do Sistema ParticipANTT.

