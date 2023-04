Rio Paraguai é tema de poema épico com poesia e música no Chá Acadêmico da ASL

Chá Acadêmico de Abril tem narrativa em poema épico sobre o Rio Paraguai

“Rio Paraguai – Rio de Guerra e de Paz –” é o tema da palestra do Chá Acadêmico mensal da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras – ASL, nesta quinta-feira, dia 27 de abril, às 19h30min. O convidado será o escritor e poeta Athayde Nery, que terá ao seu lado as participações especiais de Geraldo Espíndola, Jerry Espíndola e os Cancioneiros do Rio Paraguai. O evento será realizado no auditório da ASL, na rua 14 de julho, 4653, nos Altos do São Francisco.

A apresentação abordará poesia narrativa de Athayde ao lado de canções significativas de nossa região desde o folk à polca rock, o chamamé e a polca paraguaia com a participação de Geraldo, Jerry e os Cancioneiros. Segundo Athayde Nery, a poesia que será narrada “vem sendo construída como sendo a vida do nosso querido Rio Paraguai no seu fluir quilométrico até se encontrar com o seu irmão Rio Paraná”.

Para Athayde, “nesse caminho para o mar, o Rio Paraguai é testemunha ‘corporal e emocional’ do nosso nascimento como pantanal, e todas as suas riquezas, fases e ocupações humanas desde os indígenas até os estrangeiros para que nos tornassemos brasileiros e matogrossulenses”. O escritor, poeta e advogado Athayde Nery possui vários livros publicados, e foi presidente da Fundac, presidente do Conselho Municipal de Cultura de Campo Grande e secretário executivo do Fórum Nacional de Secretários de Cultura das Capitais.

Geraldo Espíndola e Jerry Espíndola possuem expressão nacional e são dois dos mais reconhecidos nomes do cenário musical sul-mato-grossense; o trio Cancioneiros do Rio Paraguai foi recentemente formado pelos artistas Victor Hugo de Lá Sierra, Dario de Lá Sierra e Abel Baez.

A ASL

A Academia Sul-mato-grossense de Letras – a mais alta e representativa entidade literocultural estadual – comemorou recentemente seu cinquentenário. A ASL disponibiliza ao público, com entrada franca, a Roda Acadêmica e o Chá Acadêmico da ASL, sempre na última quinta-feira de cada mês.

Serviço

Chá Acadêmico da ASL

“Rio Paraguai – Rio de Guerra e de Paz –”

Dia 27 de abril de 2023, às 19h30

ASL, Rua 14 de Julho, nº 4653, Altos do São Francisco.

Entrada franca

