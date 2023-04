Adolescente é agredido dentro de ônibus escolar e fica em estado grave

Um adolescente de 15 anos ficou em estado grave após ser agredido dentro de ônibus escolar na noite desta terça-feira (25), no município de Rio Brilhante, a 163 quilômetros de Campo Grande. Ele é estudante da REE (Rede Estadual de Ensino).

De acordo com informações do portal Rio Brilhante em Tempo Real, a vítima entrou no ônibus após sair da escola, onde iria desembarcar na região do bairro Nova Rio Brilhante. Dentro do coletivo ele e outro estudante teriam se envolvido em um desentendimento.

O motorista e a monitora do coletivo teriam “separado” a briga, e os dois estudantes desembarcaram em locais diferentes. Entretanto, ambos se encontraram na rua, onde outro desentendimento aconteceu e a vítima foi agredida. Ele foi socorrido pela mãe e transferido em vaga-zero para o Hospital da Vida, em Dourados, devido a gravidade dos ferimentos na região da cabeça.

A mãe da vítima disse que o adolescente já tem sequelas na cabeça devido a um acidente sofrido ainda na infância e as agressões sofridas podem ter agravado a situação de saúde da vítima. Ela acredita que a agressão ocorreu ainda dentro do ônibus escolar.

A médica que acompanhou a transferência disse que o paciente foi sedado e entubado para ser transferido e receber uma melhora avaliação clínica sobre o caso e a possibilidade de novas lesões no cérebro. Outras mães relataram que agressões são frequentes no transporte escolar, sendo que recentemente um aluno estava armado com uma faca no coletivo.

A Polícia Civil segue acompanhado o caso, juntamente com a secretária de educação do município.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.