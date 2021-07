Rayssa “Fadinha” tem nome e sobrenome nos trends. A mais jovem medalhista dos últimos 85 anos de Olimpíadas É Rayssa Leal, a “Fadinha do Skate. Aos 13 anos, ele ficou com a prata emocionando as seleções femininas de vôlei, futebol e até repórter da Globo. Isso a levou ao top trend do twitter em três primeiros lugar. São duas hashtags. As campeãs são “Rayssa” e logo depois “Leal”.

São mais de 2351 K de menções para Rayssa que chegou a ficar em primeiro e em segundo lugar simultaneamente nos trends do twitter. Juntando são 4702 k. Além disso, Leal teve 707 K. Nome e sobrenome todinho no pódio do passarinho azul.

Aliás, a busca por “skate infantil” e “skate para crianças” explodiu no google. Isso por causa de “Rayssa “Fadinha” tem nome e sobrenome nos trends.”

Aliás, Rayssa “Fadinha” tem nome e sobrenome nos trends porque além de ser a brasileira mais jovem a vencer um Olimpíadas é quatro meses mais jovem que a vencedora, a japonesa Momiji Nishiya. Esta é a segunda medalhista de ouro mais jovem da história. O recorde da mais jovem do mundo ainda não foi batido. Esté intacto desde 1896.

Mas, dificilmente será batido. Este recordista é Dimitrios Loundras. Ele era da equipe de ginastas das barras paralelas da Grécia na Olimpíada de 1896. Enfim, ele tinha apenas 10 anos e 218 dias de idade. Ganhou bronze com a equipe. Já o segundo lugar é de Luigina Giavotti. Ela tinha 11 anos de idade e 302. isto foi em 1928. Também era ginasta. Mas, da Itália.

Aliás, itália foi vice-campeã olímpica. Esta equipe tinha outras duas medalhistas. Ambas com 12 anos de idade: Ines Vercesi (12 anos e 217 dias) e Clara Marangoni (12 anos e 2oo e poucos dias). Estas são, respectivamente, a quarta e sexta atletas mais jovens. Mas, pulamos o terceiro lugar e o quinto. A de número três ficou com a nadadora dinamarquesa Inge Sorensen. A mais jovem na modalidade individual. Ela tinha 12 anos e 24 dias de idade. Ficou com o bronze nos 200 metros peito. Isto em 1936, em Berlim. (Lembrando que as já citadas, Marangoni e Vercesi, eram mais velhas, um pouco, mas eram). Quase ficou o quinto lugar de fora. Este foi também em 1936. Pertence ao francês Noël Vandernotte. Ele conquistou duas medalhas de bronze no remo. Tinha 12 anos e 233 dias de idade. Alguns dias mais velho que Marangoni.

