Rapaz passa mal após ingerir álcool e cocaína e morre em Dourados

Nesta sexta-feira (05), um jovem de 25 anos morreu após dar entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em Dourados.

Conforme informações do pai da vítima, o rapaz era usuário de drogas e teve que ser levado para receber atendimento médico pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas morreu no ambulatório da UPA. Ele passou mal em casa, começou a ter náuseas e vômito após ingerir bebida alcoólica e também usar cocaína.

O caso está sendo investigado como morte a esclarecer pela Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde a ocorrência foi registrada.

