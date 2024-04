Operação apreende meia toneladade de drogas e prende cinco pessoas em Amambai

Em uma ação conjunta, a Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), em colaboração com o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e a Polícia Rodoviária Estadual (PMR/TOR), desencadeou a Operação Protetor, resultando na apreensão de 572kg de maconha e na prisão de cinco indivíduos por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito em Amambaí.

Segundo informações oficiais, a ação teve início por volta das 12h00min da última quinta-feira (04), quando as forças de segurança realizavam diligências para identificar uma associação dedicada ao tráfico de drogas na região. A investigação se intensificou após a prisão, no mesmo dia, de um indivíduo envolvido com o comércio ilícito de entorpecentes.

Com base em informações compartilhadas entre as instituições envolvidas, que indicavam uma propriedade na Rua Tiradentes, Vila Copacabana, como ponto de armazenamento de drogas, as equipes passaram a monitorar a área, identificando uma propriedade rural suspeita. Durante a aproximação, os ocupantes da residência tentaram fugir, desobedecendo as ordens policiais. Uma perseguição foi iniciada e todos os indivíduos foram capturados. Durante a operação, um dos suspeitos foi baleado no braço, sem risco de vida.

No local, foram encontrados 545kg de maconha e 27kg de skunk, enterrados no terreno da propriedade e dentro de um veículo Hyundai HB20, prontos para serem transportados pela associação criminosa. Além disso, uma pistola Taurus PT380, com a numeração raspada, foi apreendida.

Os cinco indivíduos detidos foram conduzidos à sede da DEFRON, em Dourados, onde foram autuados em flagrante pelos crimes cometidos. O valor estimado dos entorpecentes apreendidos é de aproximadamente 1 milhão e 360 mil reais nos grandes centros.

A DEFRON mantém um canal direto com o cidadão para esclarecimento de dúvidas e recebimento de denúncias, através do telefone (67) 99208-8808, com garantia de absoluto sigilo. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

Com informações da Depac.

