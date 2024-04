Aposta de MS ganha lotofácil; confira números

A cidade de Nioaque, localizada a 184 quilômetros de Campo Grande, teve uma aposta vitoriosa entre as 18 ganhadoras do prêmio de R$ 1,7 milhão sorteado pela Lotofácil na última sexta-feira (5). As dezenas sorteadas foram divulgadas pela Caixa Econômica Federal durante o anúncio do rateio do concurso 3.071. A modalidade sorteou as dezenas: 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23 e 25.

Cada um dos vencedores receberá o montante de R$ 74.977,14, podendo sacá-lo no próximo dia útil em uma agência da estatal.

A aposta contemplada, simples e única, foi realizada na Lotérica do Milhão, situada na região central do município. Além disso, outros 19 apostadores acertaram 14 números e também foram premiados com R$ 407,92 cada um. Na modalidade Lotofácil, o jogador escolhe entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e ganha prêmio ao acertar de 11 a 15 dezenas.

Além do sorteio da Lotofácil, outros concursos ocorreram na mesma noite. A Quina teve como números sorteados 18, 51, 52, 75 e 78, enquanto a Super Sete premiou acertadores das colunas 6, 5, 3, 2, 8, 0 e 2 com um montante de R$ 100 mil. A Dupla-Sena realizou dois sorteios distintos, oferecendo R$ 396.253,67 e R$ 43.825,61, respectivamente. Já a Lotomania, acumulada em R$ 11.606.903,25, teve como números sorteados 0, 13, 16, 18, 19, 22, 24, 33, 34, 38, 48, 64, 69, 73, 76, 77, 78, 83, 91 e 99.

