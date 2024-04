Estudante capota o carro após desviar de animal na pista

Um estudante de 24 anos, que cursa Zootecnia, sofreu um acidente de carro nesta sexta-feira (5) em Aquidauana, a 141 quilômetros de Campo Grande. De acordo com informações do site O Pantaneiro, o jovem estava na rodovia MS-450, próxima à Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), quando precisou desviar de um animal que surgiu na pista.

Ao tentar evitar a colisão com o animal, o condutor perdeu o controle do veículo, um Renault Clio, que acabou capotando. O acidente ocorreu por volta das 13h24, enquanto o estudante se dirigia para a universidade.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro, porém, o jovem optou por não ser levado ao hospital. Segundo relatos, ele estava consciente e orientado, sem ferimentos graves.