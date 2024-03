Quase R$ 8 bilhões estão esquecidos no ‘Valores a Receber’: veja como consultar

O Banco Central (BC) divulgou nesta quinta-feira (7) que a plataforma Valores a Receber (SVR) ainda guarda R$ 7,97 bilhões em valores esquecidos por pessoas físicas e jurídicas. O montante está disponível para consulta e saque imediato.

Do total, R$ 6,4 bilhões estão disponíveis para pessoas físicas, beneficiando cerca de 28,5 milhões de brasileiros. A maioria dos correntistas (63,47%) possui valores a receber de até R$ 10. Já para pessoas jurídicas, R$ 1,57 bilhão está disponível para 4,8 milhões de empresas.

Os pagamentos serão transferidos, preferencialmente, via Pix. Caso o cliente faça o pedido de resgate sem indicar uma chave Pix, a instituição financeira escolhida pelo cidadão entrará em contato para realizar a transferência.

Maiores valores

Apesar da maioria dos valores serem inferiores a R$ 10, há também quantias mais expressivas a serem resgatadas. Cerca de 1,75% dos beneficiários (500 mil pessoas) têm direito a receber mais de R$ 1 mil.

Onde buscar

Os valores esquecidos podem estar em diferentes instituições financeiras, como bancos, consórcios, cooperativas, instituições de pagamento, financeiras, corretoras e distribuidoras. A maior parte dos valores está em bancos, que concentram R$ 4,7 bilhões do total.

Como resgatar

O resgate dos valores esquecidos é simples e pode ser feito pelo site ou aplicativo do Banco Central. Basta acessar o sistema Valores a Receber, informar o CPF ou CNPJ e seguir as instruções.

Com informações do SCC10.

