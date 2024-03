Projeto celebra a diversidade feminina em show de abertura no MS ao Vivo

Uma mistura de rock, Black Music e MPB podem traduzir o projeto ‘ELLLAS’, responsável pela abertura do show da renomada cantora Margareth Menezes, que será realizado neste domingo (10) no MS ao Vivo. As apresentações começam a partir das 17h, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, com entrada gratuita.

Formado por um trio de mulheres dinâmicas e que cada vez mais ganham destaque no cenário musical e cultural de Mato Grosso do Sul, o projeto ELLLAS é composto pelas cantoras e compositoras Erika Espíndola, Marta Cel e Renata Sena. Juntas, as artistas exaltam a importância e competência das mulheres justamente em um show no mês da mulher.

As intérpretes deverão levar ao palco do MS ao Vivo uma mistura musical para os diferentes gostos e gêneros, conforme o diretor musical do evento, Otávio Neto. “Nesse show eu quis misturar, elas vão cantar as mesmas músicas de um jeito diferente do que elas estão acostumadas, numa identidade só”, explica.

A campo-grandense Erika Espíndola destacou que a proposta do primeiro MS ao Vivo vem para celebrar a diversidade feminina na vida e nos palcos, com três vozes diferenciadas.

Está sendo uma experiência muito interessante trabalhar com elas e conhecê-las mais de perto. Na correria do dia a dia a gente admira estas artistas de longe e não tem a oportunidade de passar muito tempo com elas, este projeto trouxe a gente mais perto. E é um timaço de músicos, num lugar maravilhoso. É muito legal para mim poder voltar. Fiz o projeto MS Canta Brasil em 2012 e voltar com um show diferente num projeto diferente, estou muito empolgada por isso. O que estamos preparando é muito bonito, muito honesto mesmo, espero que a galera goste”, afirmou.

Já para a cantora Marta Cel, a expectativa maior é pelo show de Margareth Menezes. “Por ser filha de baianos minha expectativa não seria outra, ela é uma grande representante do afro-pop, é uma mulher que representa também a força e a beleza da mulher negra e vem carregada com toda a simpatia do povo baiano. Campo Grande pode e deve se sentir agraciado com essa presença ilustre e esse show visceral e o projeto Elllas vem para complementar mostrando a diversidade musical por meio de mulheres potentes da cena musical de MS, que é o rock, o pop e o samba. É uma junção, que espero, venha sacudir o público do MS ao Vivo”.

“Será um show muito legal, mostrando a diversidade feminina em etnia, estilo e musicalidade. Um show muito musical, tocado por uma banda incrível e com um repertório para cima com a temática do empoderamento feminino”, completou a cantora Renata Sena.

ELLLAS

Erika Espíndola começou sua carreira em maio de 2011 com a banda Mr. Willie Blues Band. Em seguida, montou a banda Black Tie (posteriormente Black Di Boá), de quem foi vocalista por 5 anos. Em 2019, Erika lançou seu primeiro disco solo, UMA, com fortes influências do Blues, Rock, Soul e Folk.

Marta Cel é cantora e compositora de voz forte. Ela lembra que começou a cantar em volta do fogão à lenha, no chão batido, ao lado dos pais. Reforçou o gosto pela música na igreja, fez aulas de canto e hoje é conhecida pelo repertório influenciado pela MPB e a Black Music.Renata Sena é uma cantora cujas letras revelam com intensidade e sensibilidade momentos marcantes da sua vida, que sempre foi dual e híbrida, devido a sua origem luso-brasileira. Suas músicas produzidas por Alexander Cavalheri e Ton Alves, têm influência de artistas como Madredeus, Baden Powell, Marisa Monte e Tom Jobim, grandes fontes de inspiração para a artista (Com informações da Fundação de Cultura).

MS ao Vivo

O MS ao Vivo será realizado no domingo, 10 de março, a partir das 17h no Parque das Nações Indígenas, com entrada franca. Este será o primeiro do ano, com mais nove edições programadas ao longo do ano. Além dos shows, o evento terá praça de alimentação, e espaços dedicados a economia criativa.

Por Carolina Rampi

