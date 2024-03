Páscoa deve movimentar R$ 338 milhões em MS; aumento de 26% em relação a 2023

A movimentação econômica da Páscoa deste ano deve totalizar R$ 338,92 milhões em Mato Grosso do Sul, segundo pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS (IPF-MS) e o Sebrae/MS, com aumento de 26% no montante total em relação a 2023.

De acordo com a pesquisa, desse valor, R$ 152,28 milhões serão destinados à compra de presentes, com gasto médio de R$ 173,72, enquanto as comemorações devem somar R$ 186,64 milhões, com gasto médio no valor de R$ 205,02. A pesquisa mostrou ainda que 56,53% pretendem presentear nesta Páscoa e 60,11% irão comemorar a data. Sobre as comemorações, 89,13% farão reuniões com amigos e familiares.

“São dados muito animadores para o comércio, incluindo supermercados, lojas de chocolates, pequenos empreendedores que investem nesse período na confecção de doces, peixarias, além dos restaurantes e demais segmentos que acabam lucrando mais nesse período. É importante que o empresário esteja atento aos fatores que mais contam na definição de compra. Mais de 80% querem desconto para pagamento à vista e 66% querem que o recheio do ovo de chocolate seja valorizado”, afirma a economista do IPF-MS, Regiane Dedé de Oliveira.

Sobre as compras, a opção de presente é preponderantemente ovos de páscoa, apontados por 82,55%, seguidos dos bombons (23,18%), ovos caseiros (17,71%) e cesta de chocolate (2,65%). Filhos e cônjuges são os principais presenteados, perfazendo 59% e 22%, respectivamente. Depois vêm os sobrinhos/afilhados (21%), a própria pessoa (19%) e outros (17%).