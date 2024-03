Dupla com sul-mato-grossense toma viradas, e é eliminada no Catar

A dupla com a sul-mato-grossense Victoria Lopes e a sergipana Tainá foi eliminada da primeira etapa do Circuito Mundial, em Doha. Na primeira fase, a equipe disputou três partidas, levou duas para o tie-break, mas foi superada em todas.

Na estreia, quarta-feira (6), Vic e Tainá perderam de virada para Hughes e Cheng (EUA), por 2 sets a 1, parciais de 16/21, 21/14 e 15/9. No dia seguinte, também pelo grupo C, derrota para as holandesas Stam e Schoon por 21/11 e 21/16.

O último jogo foi disputa brasileira com Agatha e Rebecca. O time da sul-mato-grossense ganhou o set inicial por 21/18, e foi derrotada na sequência, por 21/19 e 15/13. As algozes foram eliminadas na fase seguinte, ontem, pelas canadenses Melissa e Brandie por 2 sets a 1 (16/21, 21/17 e 15/11).

Ainda na sexta-feira, Duda/ Ana Patrícia – diante de Melissa e Brandie – e Carol/Bárbara – contra as alemãs Ludwig e Lippman – entrariam em quadra pelas quartas de final.

Por Luciano Shakihama

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: