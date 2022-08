Quadrilha utiliza carro roubado para invadir e furtar ótica

Por volta 1h30, da madrugada desta terça-feira (9), uma quadrilha invadiu uma ótica e roubou 35 óculos de sol, além de um aparelho lensômetro – utilizado para verificar o grau de deficiência da visão, deixando um prejuízo de mais de R$ 50 mil, contando com a porta de vidro estraçalhada, avalia o dono.

Segundo imagens de câmeras de segurança, a ação criminosa aconteceu em cinco minutos na Rua Cotegipe com Mem de Sá, no Bairro Nossa Senhora das Graças. No endereço, foi filmado um carro Chevrolet Corsa Wind, azul, dando ré para quebrar o blindex e, em seguida, descendo quatro homens.

O veículo utilizado pelos suspeitos foi furtado no mesmo dia, pouco antes do roubo, no Bairro Buriti, na capital. O proprietário Luan Mendes Medina, 32, registrou um boletim de ocorrência hoje, relatando que a Polícia Militar entrou em contato com ele dizendo que alguém teria entrado na loja.

Em seguida, Luan foi até sua empresa e constatou que a porta de entrada da loja estava quebrada e o interior da loja havia sido furtado. De acordo com ele, o prejuízo no roubo dos produtos e o estrago vidro é de R$ 40 a R$ 50 mil.

Luan, que paga R$ 1,8 mil de aluguel para manter a ótica, contou ao O Estado que a loja exista há dois anos e que esta foi a primeira vez que o local foi roubado.

com informações dos repórteres Willian Leite com Marcos Maluf