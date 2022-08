Doses da multivacinação seguem disponíveis em todas as unidades

Nesta quarta-feira (31) as doses presentes na campanha de multivacinação seguem disponíveis em todas as 73 UBS (Unidades Básicas de Saúde) de Campo Grande. A campanha de multivacinação tem o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação e de reforço do imunizante que previne contra a poliomielite, conhecida como paralisia infantil. As duas campanhas estão previstas para finalizarem em nove de setembro.

O secretário municipal de saúde, José Mauro Filho, alerta para o fim das campanhas. “Temos um pouco mais de uma semana para garantir que nossas crianças e adolescentes de até 14 anos de idade estejam com todos os imunizantes em dia. Assim conseguimos garantir que doenças graves, como a paralisia infantil, não voltem a circular na nossa cidade”.

Na campanha multivacinação, estão disponíveis 18 imunizantes, sendo que apenas a vacina BCG, aplicada nos primeiros dias de vida da criança, possui um cronograma para aplicação com unidades referenciadas, para que seja evitado o desperdício do imunobiológico.

Também são aplicadas as vacinas Hepatite B, Pentavalente, VIP, VOP, Rotavírus, Pneumicócica 10 valente, Menincocócica C, Febre Amarela, Tríplice Viral, Tetra Viral, DTP, Hepatite A, Varicela, Difteria e tétano adulto, dTpa, Meningocócica ACWY e HPV quadrivalente, em quem tem até 14 anos de idade.

O reforço da Poliomielite é aplicado nas crianças entre 1 e 4 anos, indiscriminadamente, sendo respeitado o intervalo de 30 dias entre doses da mesma vacina. Este imunizante é aplicado via oral, sendo ministradas duas gotinhas à criança. Até o momento, pouco mais de cinco mil crianças nesta faixa etária foram vacinadas, o que corresponde a cerca de 9% de todo o público alvo.

O secretário ainda lamenta a falta de interesse na vacinação. “Temos percebido uma procura muito baixa pelas vacinas. A recomendação do Ministério da Saúde é que 95% das crianças entre 1 e 4 anos receba a vacina contra pólio, mas menos de 10% seque compareceram às unidades”.