Pontes Pantaneiras reúne pela terceira vez pecuaristas e governanças para o fortalecimento da Pecuária Sustentável

Iniciativa resgata tradições, cultura e boas práticas de manejo que tornaram o Pantanal um dos biomas mais preservados do mundo

Foi realizado entre os dias 7 e 8 de março, a 3ª Oficina de Pecuária Sustentável, promovida pela coalizão Pontes Pantaneiras. O objetivo deste novo encontro com produtores rurais da região foi promover apresentações de diferentes formas e estratégias para aferir a sustentabilidade da pecuária. Entre as informações trazidas pelos palestrantes estão protocolos e indicadores já aplicados em diferentes regiões do bioma.

A troca de experiências entre o grupo tornou o evento dinâmico e interativo, facilitando a compreensão entre pecuaristas do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Estiveram presentes representantes de grandes frigoríficos, institutos de pesquisa, proprietários de fazendas e governanças como a Aliança 5P, Sistema Famato, SENAR MT, Associação Brasileira de Pecuária Orgânica ABPO, Sub-secretaria de Tecnologia e Inovação – SEMADESC, Associação dos Criadores do Pantanal – ACRIMAT, IPÊ, EMBRAPA Pantanal, Ministério do Meio Ambiente, entre outras.

Neste terceiro encontro, que é uma continuidade das duas primeiras oficinas, os aspectos relevantes identificados anteriormente foram discutidos e indicadores de sustentabilidade foram elaborados e discutidos. Também foi feita a identificação de estratégias voltadas para o objetivo de fortalecer a pecuária sustentável do Pantanal, nos grandes temas Políticas Públicas, Comunicação, Boas Práticas Agropecuárias e Assistência Técnica, Pesquisa e Desenvolvimento, Agregação de Valor e Governança.

“Reunir esses importantes atores para falar sobre a conservação do bioma pela terceira vez consecutiva, mostra credibilidade e a força do processo participativo como base para a criação de soluções que vão impactar no futuro da pecuária sustentável”, afirma Miriam Perilli, coordenadora técnica do Pontes Pantaneiras.

Um quarto encontro está programado para maio de 2024, com o objetivo de elaborar projetos e estratégias colaborativas para implementação de programas de pecuária sustentável.

Outras edições

Na primeira oficina foram identificadas lacunas e barreiras para a sustentabilidade da pecuária no Pantanal, envolvendo os aspectos ambientais, sociais,econômicos e governança. Já no segundo encontro, o foco foi olhar para dentro das fazendas, onde foram identificadas mais de 140 critérios de sustentabilidade identificados pelos participantes, como a identificação das características tradicionais da produção, critérios ambientais, notas de desempenho ambiental, econômico e de segurança.

