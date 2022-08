Previsão pra terça é de temperaturas amenas e sol

Terça-feira (30) amanhece com temperaturas amenas em todo o Estado, chegando a registrar 13°C na região Cone-Sul. Com o passar das horas, os termômetros começam a subir, com Coxim previsto para atingir 32°C, mas o restante de Mato Grosso do Sul manterá máximas entre 22/28°C. O tempo seco vai continuar prevalecendo durante o dia, com baixa umidade e sem previsão para chuvas. Os ventos irão atuar em todo o Estado, principalmente no quadrante leste.

Mesmo com temperaturas mais amenas, o tempo irá continuar firme e com sol, podendo ocorrer uma variação de nebulosidade, motivado pela atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

É previsto para esta terça, temperaturas mínimas entre 18/19°C e máximas de até 32°C, principalmente nas regiões norte e pantanal. Já na região do bolsão, as mínimas ficam entre 13/14°C e máximas chegam até 28°C. Nas outras regiões do Estado, as mínimas ficam entre 13/15°C e as máximas podem atingir os 24°C. Para Campo Grande, são esperadas mínimas de 17°C e máximas de até 25°C.

