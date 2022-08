MS está em alerta para vendaval, baixa umidade e temperatura de 5º C

Quatro avisos meteorológicos emitidos pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para Mato Grosso do Sul colocam o Estado sob alerta para vendaval, baixa umidade e queda brusca da temperatura. De acordo com a previsão do tempo, a frente fria que atinge o MS deve ficar até a quarta-feira (31).

Os avisos de vendaval e baixa umidade foram classificados na cor amarela, de perigo potencial, e valem até a noite desta segunda-feira (29). Municípios das regiões Sul, Sul-Fronteira, Grande Dourados, Conesul e Leste podem registrar rajadas de ventos de 40 a 60 km/h.

Já municípios das regiões Norte e Nordeste de Mato Grosso do Sul, especialmente aqueles que fazem divisa com os estados do Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, estão sob alerta para baixa umidade relativa do ar, variando entre 30% e 20%. Beber bastante líquido, evitar exercícios físicos nas horas mais secas do dia e não se expor ao sol são as recomendações para as pessoas.