Dois veículos são apreendidos com 551 kg de maconha em Anastácio

Dois veículos carregados com 551,5 kg de maconha foram apreendidos pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na tarde de ontem (28), em Anastácio, distante a 123 quilômetros de Campo Grande.

Os agentes estavam na BR-419 quando avistaram dois veículos entrando em uma estrada vicinal. Foi dada ordem de parada, entretanto não foi obedecida, iniciando o acompanhamento tático pelos policiais.

Após 4 km, os suspeitos perderam o controle dos veículos e fugiram a pé. Buscas foram feitas no local, mas devido a mata densa não foi possível encontrar os condutores.

Nos veículos foram aprendidos diversos tabletes de maconha e um rádio comunicador. Um dos veículos possuia placa falsa e um boletim de ocorrência no Rio Grande do Sul, desde janeiro do ano passado.

Os veículos e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil em Anastácio.

Com informações de Jornal da Nova