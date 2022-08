Previsão para terça é de clima instável e pancadas de chuva

Mudanças durante o dia é o que se espera desta terça (16). Graças ao grande fluxo de umidade vindo diretamente da Amazônia, em conjunto com o avanço de uma frente fria e a baixa pressão no Paraguai, o tempo instável será favorecido. Com isso, pode ocorrer pancadas de chuvas e tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento entre 50-70 km/h, localizadas principalmente nas regiões oeste e centro-sul do Estado.

Segunda-feira (15), já foi marcado por fortes rajadas de vento, que alcançaram a marca de 60 km/h por volta das 13h da tarde. Em conjunto com os ventos, a Capital atingiu a máxima de 33,1ºC, com a umidade relativa do ar em 25%.

A maior máxima atingida em Mato Grosso do Sul nesta segunda foi em Corumbá, que marcou nos termômetros 37,1º, com a umidade em 19%.

Já para esta terça, o esperado são mínimas de 18º e máximas que podem alcançar os 35º. Em Campo Grande, pode ocorrer pancadas de chuva durante o dia, com mínimas alcançando os 22ºC e com máximas de 33ºC.

No Estado, as menores mínimas esperadas são nas cidades de Camapuã, Três Lagoas, Iguatemi e Ponta Porã, que irão registrar 18 º. Já as máximas ficarão com Paranaíba e Três Lagoas, que vão chegar a marca de 35ºC.

Para amanhã, quarta-feira (17), o tempo já começa a ficar mais inclinado para frente fria, que chega trazendo chuvas e tempestades acompanhadas com raios e rajadas fortes. É provável também que ocorra a queda de granizo. As mínimas vão ficar entre 18-25ºC e as máximas entre 23-35°C.

