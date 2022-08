Decreto de emergência de incêndios florestais em MS é reconhecido pelo Governo Federal

O Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu o decreto de emergência sobre incêndios florestais do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Por meio de portaria nº 2.554 publicada nesta sexta (12), no Diário Oficial da União, a Secretaria Nacional de Proteção Civil reconheceu o decreto nº 129, de 21 de julho de 2022, do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. O decreto abrange Anastácio, Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Corguinho, Corumbá, Coxim, Jardim, Ladário, Miranda, Porto Murtinho, Rio Negro e Rio Verde de Mato Grosso.

Por meio do decreto, toda e qualquer autorização de queima no bioma Pantanal está suspensa. Jaime Verruck, secretário de Produção, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agricultura Familiar (Semagro) comentou que essa suspensão se deu pelo “baixo nível pluviométrico que nós temos tido na região. Nós estamos com uma seca extrema. Também pelo nível dos rios que estão rapidamente baixando o bioma pantanal e o aumento significativo de incêndios florestais”.

O reconhecimento de emergência facilita as ações que serão tomadas pelo Governo Estadual. “A partir do momento que o governo federal faz esse reconhecimento facilita a busca de apoio de estrutura de combate a incêndio florestal, como nós já solicitamos apoio ao Ministério da Defesa, do Meio Ambiente em aeronaves, helicóptero para transporte de tropas. Então isso está sendo discutido. Nós solicitamos 150 horas de voo e isso permite também ao Governo agora apresentar o seu plano de trabalho para Defesa Civil nacional”, pontuou Verruck.

O secretário ainda acrescenta que não se faz o combate sozinho e que “o Governo do Estado, junto ao Governo Federal e aos produtores rurais está fazendo um grande esforço para que este ano nós tenhamos índices de incêndios menores, mesmo com a situação crítica sob o ponto de vista climático”.

